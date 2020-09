Na zijn horloge vorig jaar, nu ook zijn Porsche: Nice-speler Dolberg weer slachtoffer van dieven ABD

12 september 2020

11u22

Bron: Belga 0 Ligue 1 Kasper Dolberg, de sterspeler van OGC Nice, is in de Zuid-Franse stad het slachtoffer geworden van criminelen. Terwijl de Deense aanvaller weg was met de nationale ploeg, werd eerst zijn luxewagen gestolen en vervolgens werd ingebroken in zijn woning. Dat bevestigde het parket van Nice.

Volgens sportkrant l'Equipe werd de Porsche van Dolberg gestolen aan de luchthaven. Daarna vonden de dieven in de wagen een toegang tot het huis van de voetballer. Er zouden uit de woning 2.000 euro en meerdere telefoons zijn gestolen.

De 22-jarige Dolberg was op het moment van de feiten met de Deense nationale ploeg aan de slag in Kopenhagen, waar in het kader van de Nations League (in de groep van België) 0-0 gelijk werd gespeeld tegen Engeland.

Ploegmaat stal horloge

Vorig jaar ging een ploegmaat van Dolberg in de kleedkamer van Nice aan de haal met een uurwerk van de Deen ter waarde van 70.000 euro. De dader, de 19-jarige aanvaller Lamine Diaby-Fadiga, werd enkele dagen later ontslagen.

