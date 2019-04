Na drie mislukte pogingen en zonder zelf te spelen verovert PSG achtste landstitel ODBS

21 april 2019

17u01 0

Na drie mislukte titelmatchen is het vandaag zover voor PSG: de Parijse trots heeft zich tot landskampioen gekroond. Zonder dat het daar zelf voor moest spelen. Lille, de eerste achtervolger, bleef steken op 0-0 bij Toulouse zodat de achterstand van 16 punten onoverbrugbaar is. Straks (21u) komt PSG, zonder een gekwetste Meunier, nog zelf aan de bak thuis tegen Monaco en kan het de titel in stijl vieren. Voor PSG is het pas de achtste landstitel. Wel nummer zes van de laatste 7 jaar. Alleen in 2016/2017 kon Monaco, toen met huidig PSG-ster Mbappé, met de oppergaai aan de haal.

Vorig weekend leden de troepen van Thomas Tuchel in wat een galawedstrijd moest worden een 5-1 nederlaag bij Lille, nadat ze een week eerder op 2-2 bleven steken tegen Straatsburg. Woensdag kreeg PSG een nieuwe kans om zich tot landskampioen te kronen, maar in een inhaalwedstrijd bleek Nantes toen met 3-2 te sterk.

Meer over PSG

sport

sportdiscipline

voetbal

Monaco

Lille