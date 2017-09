Monaco ziet zege in blessuretijd door de vingers glippen, Tielemans pakt uit met heerlijk 'Zidannetje' 23u43

Ligue 1 AS Monaco heeft vanavond op eigen veld twee dure punten verspeeld tegen Montpellier. Youri Tielemans stond de hele wedstrijd tussen de lijnen en zag hoe Souleymane Camara de bezoekers in blessuretijd op gelijke hoogte bracht (1-1).

Wie anders dan Radamel Falcao opende na 38 minuten de score voor de regerende landskampioen, de twaalfde competitietreffer van het seizoen reeds voor de Colombiaan. Souleymane Camara bracht de bezoekers in blessuretijd echter op gelijke hoogte (1-1) en zo zagen de Monegasken een einde komen aan een reeks van dertien competitiewedstrijden voor eigen publiek zonder puntenverlies. AS Monaco staat in de stand op gelijke hoogte met koploper PSG, dat morgen Bordeaux ontvangt.



Youri Tielemans kreeg zijn tweede basisplaats van het seizoen in de Franse competitie en mocht ook negentig minuten op het veld blijven. Twee weken geleden mocht hij ook tegen Straatsburg al een keer starten in de Ligue 1.

GOOOOOOAAAAL! Montpellier slaat toe in blessuretijd: 1-1! ¿¿ #ASMMHSC pic.twitter.com/7WFRaRF29N — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 september 2017

