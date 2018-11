Monaco, dat dinsdag tegen Club Brugge speelt, na nieuw verlies zondag rode lantaarn in Ligue 1? Redactie

03 november 2018

23u28 0 Stade de Reims REI REI 1 einde 0 ASM ASM AS Monaco Ligue 1 In Monaco blijft het drie dagen voor de Champions League-partij tegen Club Brugge volop crisis. In Reims, met Bjorn Engels en Thomas Foket een hele match op het veld, werd er met 1-0 verloren. Voor Monaco dreigt op het einde van deze speeldag de rode lantaarn in de Ligue 1.

De Monegasken wachten al sinds midden augustus op een zege en zijn intussen weggezakt naar een gedeelde laatste plaats in het klassement. Een driepunter was dus noodzakelijk voor de landskampioen van 2016-2017 en vicekampioen van vorig seizoen, maar het was de thuisploeg die na 24 minuten op voorsprong kwam via Mathieu Cafaro. Na rust gooide Monaco-coach Thierry Henry Falcao in de strijd, Tielemans werd in minuut 50 naar de kant gehaald.

Meteen daarna hoop voor Monaco: Jacques-Alaixys Romao zag rood voor een roekeloze overtreding en Reims moest voort met tien. Twintig minuten voor tijd kwam ook Monaco met tien te staan na een tweede gele kaart voor de voor Tielemans ingevallen Pele. Even later waagde Falcao zijn kans van dichtbij, maar doelman Edouard Mendy schudde een fantastische redding uit zijn handschoenen. Het bleef 1-0, Chadli speelde de hele match. Zondag speelt Guingamp op het veld van Nantes. Als Guingamp punten pakt, blijft Monaco alleen achter op de laatste plaats.