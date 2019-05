Moet dit ook in België kunnen? Ticketprijzen voor uitmatchen in Frankrijk zullen slechts 10 euro kosten TV

17 mei 2019

18u05

Bron: Der Spiegel / lfp.fr 0 Frans voetbal In Frankrijk beraden ze zich over een voorstel over een standaard ticketprijs voor uitwedstrijden volgend seizoen. Bezoekende fans zullen hun team voor 10 euro op verplaatsing kunnen aanmoedigen in de Ligue 1, in de tweede klasse zal dat zelfs maar voor de helft van de prijs zijn. In Engeland is er al drie jaar zo’n vastgelegde prijs, maar die ligt daar hoger (ongeveer 34 euro).

De Franse Voetbalbond wil volgend seizoen supporters de kans geven om uitmatchen aan een lager tarief te volgen. Bij de éne club betaal je nu wat meer dan bij de andere en daar wil ze komaf mee maken. Zo zullen de eerste 1000 verkochte kaarten van een wedstrijd in de eerste Franse voetbalcompetitie slechts tien euro bedragen, in de tweede divisie amper vijf euro. Bovendien moet ten minste vijf procent van de toegekende tickets naar de fans zelf gaan en dus niet naar sponsors of andere partners. Het doel is om te hoge prijzen te voorkomen, zodat supporters naar alle wedstrijden kunnen gaan en ook populaire matchen in grote stadions kunnen bijwonen, zoals bij Paris Saint-Germain in het Prinsenpark.

“Wij willen dat de supporters in staat zijn om zich logistiek gemakkelijker voor te bereiden op wedstrijden en hun favoriete verplaatsingen kunnen meemaken”, klinkt het op de website van de Ligue du Football Professionel (LFP). “Zo komen we tegemoet aan de wensen van onze gesprekspartners, waaronder de National Supporters Association.” Volgens L’Equipe zou enkel PSG tegen het voorstel zijn en het idee alleen aanvaarden als de vaste prijs op 20 euro wordt gesteld. Het definitieve voorstel zal op 6 juni worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Premier League

In de Premier League zijn de prijzen voor uittickets al vastgelegd enkele jaren vastgelegd op 30 pond, wat omgerekend ongeveer 34 euro is. De Engelse competitie reageerde daarmee op aanhoudende protesten in 2016 van supporters die de vroegere ticketprijzen te hoog vonden. Aanvankelijk was die standaardprijs beperkt voor drie seizoenen, maar de twintig Premier League-clubs beslisten in februari om er mee verder te gaan.