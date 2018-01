Michel Preud'homme: zesde opdracht, zesde keer een succesverhaal? Frank Dekeyser

06u10 0 BELGA Ligue 1 Een trainersloopbaan met veel ups en weinig downs. Michel Preud’homme begint in principe aan een nieuw avontuur bij Girondins Bordeaux – zijn zesde club als coach.

Standard Luik 2001-2002 en 2006-2008: kampioen

Na een periode als technisch directeur bij het Portugese Benfica, werd Preud’homme in januari 2001 trainer bij de Rouches. Hij leidde zijn ex-club naar een derde en een vijfde plaats om na het seizoen 2001-2002 technisch directeur te worden bij de Rouches. Maar Preud’homme werd in 2006 opnieuw coach op Sclessin. Hij werd de opvolger van Johan Boskamp. In zijn eerste seizoen eindigde de club nog derde, maar een jaar later werd Standard kampioen – voor het eerst in 25 jaar. Een held in Luik, maar toch vertrok Preud’homme na het kampioenenjaar. Een meningsverschil over de contractduur zorgde ervoor dat MPH de deur achter zich toetrok.

AA Gent 2008-2010: vicekampioen en bekerwinst

Enter AA Gent. Preud’homme tekende een contract voor drie seizoenen bij de Buffalo’s. En ook daar kende hij succes. Onder leiding van de Luikenaar werd AA Gent in 2010 vicekampioen én wonnen ze de Beker van België – 26 jaar na hun laatste bekerzege. En toch besloot Preud’homme om te vertrekken in Gent. Het buitenland lonkte.

BELGA Bekerwinst met AA Gent na winst in de finale tegen Cercle Brugge in 2010.

FC Twente 2010-2011: net geen titel, wel beker

Interesse was er genoeg voor de succestrainer. Vanuit Italië en Portugal, maar het is uiteindelijk FC Twente dat Preud’homme wist te overtuigen. In Enschede werd hij de opvolger van Steve McClaren. Een moeilijke opdracht, de Engelsman was kampioen geworden. Iets wat MPH niet kon herhalen. Hij verloor de titel op de laatste speeldag aan Ajax in een rechtstreeks duel. De bekerwinst was een magere troost, al werd hij ook trainer van het jaar in Nederland.

Photo News Bekerwinst in de finale tegen Ajax in 2011.

Al Shabab 2011-2013: kampioen

Maar Preud’homme vertrok na één seizoen bij Twente verrassend genoeg naar de woestijn. Hij tekende bij Al Shabab in Saoedi-Arabië. Hij werd er in 2012 kampioen en trainer van het jaar. Opnieuw succes. Eind 2013 vertrok hij in onderling overleg om coach te worden bij Club Brugge.

MAF Kampioen ook in de woestijn.

Club Brugge 2013-2017: bekerwinst en kampioen

Bekerwinst in 2015, de titel in 2016. Na een paar jaar bouwen aan een hechte ploeg, maakte Preud’homme van Club Brugge weer een gevreesde tegenstander. Met als hoogtepunt de landstitel in 2016, elf jaar na de laatste van blauw-zwart. Nota bene na een 4-0-zege tegen Anderlecht mocht er gevierd worden. Voor eeuwig in de Brugse harten. Na een slechte campagne in de Champions League en een matig seizoen in de competitie besloot Preud’homme dat hij aan rust toe was. KV Mechelen probeerde hem te overtuigen voor hen te kiezen. Zonder succes. Bordeaux lijkt er wel in te slagen.

