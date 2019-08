Meunier ziet op bank hoe PSG met 4-0 Toulouse inblikt, maar ook hoe Mbappé en Cavani uitvallen ODBS

25 augustus 2019

23u18

Bron: Belga 0 Paris Saint-Germain PSG PSG 4 einde 0 TOU TOU Toulouse FC Ligue 1 In de Franse Ligue 1 bleef Thomas Meunier op de bank bij Paris Saint-Germain, dat Toulouse met 4-0 inblikte. Maar het zag ook zowel Cavani als Mbappé uitvallen. Een zege met zure nasmaak.

PSG wilde de rug rechten na een uitschuiver tegen Stade Rennes (2-1 nederlaag) op de tweede speeldag. Het sterrenelftal van coach Tuchel speelde de bezoekers op een hoopje in het Parc des Princes. Een doelpunt viel evenwel niet in de eerste helft, die getekend was door de blessures van doelpuntenmaker Cavani en verdediger Diallo. Na de pauze brak de voor Cavani ingevallen Choupo-Moting de ban. Met het betere zolenwerk dribbelde hij zich door de verdediging van Toulouse om vervolgens de 1-0 genadeloos binnen te rammen.

Dankzij een eigen doelpunt van Goncalves (55') zat PSG al vroeg in het tweede bedrijf op rozen. Toulouse bracht Aaron Leya Iseka en oude bekende Mathieu Dossevi (ex-Standard) op het uur tussen de lijnen, maar zij konden het tij niet meer keren. PSG van zijn kant zag na Cavani en Diallo ook nog sterspeler Mbappé uitvallen. Even na het uur tastte hij naar de linkerdij en blies de spits de aftocht. Vanaf de penaltystip liet Di Maria nog de 3-0 liggen, maar Choupo-Moting (75') en Marquinhos (83') troffen nadien wel nog raak. Met 6 op 9 bezet PSG de derde plek, Toulouse (4 punten) is twaalfde.

