Meunier viert titel van PSG met Belgische "Orval of een Leffe": "Steun uit België is heel belangrijk voor mij"

17 april 2018

16u12

Na de Belgische titel (in 2015-2016 met Club Brugge) heeft Thomas Meunier nu ook de Franse titel op zijn palmares geschreven. Afgelopen zondag hielp de Rode Duivel Paris Saint-Germain aan de klinkende 7-1-zege tegen Monaco. "Misschien drinken we wel een Orval of een Leffe", wilde onze landgenoot de prijs sober vieren met een Belgisch biertje.

"Dit is top hé", was de eerste reactie van Meunier aan Eleven Sports. "Vorig jaar grepen we naast de titel en dit jaar denk ik dat we zoals deze wedstrijd onverzettelijk en zeer professioneel zijn geweest. Met een ploeg van buitenaardse wezens natuurlijk, maar het moet nog altijd waargemaakt worden. Hier tegen de tweede maak je zeven doelpunten in een wedstrijd waar je kampioen kan zijn. Het is een topprestatie en we mogen blij zijn."

"Monaco verdient de tweede plaats"

PSG maakte zondag dus brandhout van dichtste achtervolger in de Ligue 1, AS Monaco. Het werd maar liefst 7-1. "We hadden zeer weinig afval in ons spel en kwalitatief was het perfect. Monaco speelde om de tweede plaats te behouden, maar zelfs dat is nog niet zeker, want Marseille en Lyon (beide ploegen volgen op vier punten red.) komen beetje bij beetje terug. Er zal tot het einde gestreden moeten worden, maar ze verdienen de tweede plaats. Omdat ze een zeer goed team hebben, ondanks alle uitgaande transfers van vorig seizoen. Gefeliciteerd voor hun seizoen."

"Beetje gefrustreerd over mijn speeltijd"

Dit seizoen ging de Belgische rechtsachter de concurrentie aan met Dani Alves. In de kampioenenwedstrijd stonden ze in het slot beiden op het veld. "Dat is het voordeel van polyvalente spelers in een groep. We hadden hem centraal kunnen zetten of aan de rechterkant. Overal kunnen we hem zetten denk ik. Ik ben alleen een beetje gefrustreerd over mijn speeltijd. Maar ik ga mijn plezier niet laten wegnemen in een team zoals Paris Saint-Germain. Omdat er ontelbare spelers zijn in het voetbal, die er alleen maar van kunnen dromen. Hoewel het niet altijd feest is, ben ik nog steeds blij om hier te zijn. Ik hoop dat het avontuur zal blijven duren."

Hoe Meunier de titel dan ging vieren, wilde de reporter weten. "We spelen woensdag al in de halve finale van de Coupe de France (tegen Caen red.), dus ik denk dat het vrij sober zal zijn en we hebben training morgenochtend (maandagochtend red.). Dus ik weet het niet, misschien drinken we een Orval of een Leffe en bekijken we de match opnieuw en dan gaan we slapen. Het zal vandaag geen groot feest worden, denk ik."

"Steun uit België is belangrijk voor mij"

Onze 26-jarige landgenoot had ook nog een boodschap voor de Belgische fans, die hem dit seizoen op de voet probeerden te volgen. "Als je PSG meer voor Meunier dan voor Neymar hebt gevolgd, gefeliciteerd. Dan verdien je een pluim. Ik hoop dat jullie me blijven volgen of het nu in Parijs is of ergens anders. Steun uit België is heel belangrijk voor mij en ik denk dat iedereen wel weet dat ik een patriot ben en dat ik trots ben om Belg te zijn, dus bedankt."



