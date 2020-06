Meunier vertrekt bij PSG, ook Silva en Cavani zien contract niet verlengd GVS

13 juni 2020

20u54

Bron: Belga 0 Ligue 1 Leonardo, sportief directeur van Paris Saint-Germain, bevestigt in een interview met Journal du Dimanche dat Rode Duivel Thomas Meunier (28) de club verlaat. Zijn contract wordt niet verlengd. Ook aanvoerder Thiago Silva (35) en Edinson Cavani - topschutter aller tijden bij PSG - vertrekken.

Voor Thomas Meunier is volgens Leonardo het Parijse verhaal voorgoed geschreven. Meunier speelt sinds de zomer van 2016 voor PSG, dat hem destijds voor zes miljoen euro overnam van Club Brugge. Gedurende vier seizoenen in het Prinsenpark is de verdediger nooit helemaal zeker geweest van een basisplaats.

Leonardo gaf ook aan dat Thiago Silva en Edison Cavani vertrekken. “Het was heel moeilijk om deze beslissing te nemen.” Journal du Dimanche pakt morgen uit met het volledige interview en publiceerde vandaag al enkele stukken op zijn website. “Zij zijn spelers die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de club. Je vraagt je altijd af of je nog moet voortgaan met elkaar of dat het misschien beter is het jaar te veel te vermijden. (...) Maar ja, hier stopt het.”

Champions League

Door de verminderde inkomsten wegens de coronapandemie - PSG stevent op een tekort van meer dan 200 miljoen euro af - moet er gesnoeid worden in de loonmassa, jaarlijks goed voor 300 miljoen euro aan uitgaven. Thiago Silva en Edinson Cavani behoren tot de grootverdieners bij PSG.

Leonardo sluit niet uit dat de aflopende contracten van de spelers nog kort verlengd worden om in augustus nog de Champions League-campagne af te werken. Het kampioenenbal werd in maart stilgelegd omwille van de coronacrisis, nadat PSG zich ten koste van Borussia Dortmund had geplaatst voor de kwartfinales.