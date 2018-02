Meunier reageert op kritiek na superfeest Neymar: "Moest hij dan twee weken wachten om zijn verjaardag te vieren?" Hans Op de Beeck

08 februari 2018

14u48 17 Ligue 1 "Ze lachen ons in het gezicht uit", sprak Florian Tardieu, kapitein van Sochaux, over de verjaardagsparty die Neymar zondag in Parijs gaf. 48 uur later stond in de achtste finale van de Franse beker Sochaux-PSG op het programma. Met een polemiek tot gevolg. Thomas Meunier, die dinsdagavond de hele match speelde, denkt er het zijne van.

Tardieu had het over een gesprek aan respect langs PSG-zijde: "Het zint me niet dat ze vlak voor zo'n bekermatch gaan vieren. Sommige van die jongens zullen toch zeker niet nuchter huiswaarts gekeerd zijn." De cijfers gaven Tardieu ongelijk: PSG won met 1-4 dankzij een hattrick van Angel Di Maria, die al in minuut één scoorde. Alsof de hoofdstedelijke club het er even wou inwrijven dat het feestje van Neymar, die verschillende collega-spelers had uitgenodigd, geen sporen had nagelaten. Meunier, na de match in Sochaux waarin hij 90 minuten speelde, in de mixed zone bij Goal.com: "Neymar kon zijn verjaardag toch moeilijk twee weken erna vieren?"

Quelle soirée!



✅ la qualification

✅ le come back d' Igor Pregoun dans les cages

✅ le triplé d' Angel

✅ un zoom sur mon magnifique caleçon

✅ 90 minutes avec 1,30 mg/l (c'est bon on rigole)

✅un kop parisien toujours aussi présent#TÔTOUTARD #ICICESTPARIS pic.twitter.com/b59AH8TkGA Thomas Meunier(@ ThomMills) link

"Belachelijk dat daar een polemiek rond gecreëerd wordt. Het lag Neymar gewoon na aan het hart niet alleen zijn familie en jeugdvrienden maar ook de ploegmaats op zijn verjaardagsfeest uit te nodigen. Het is vervolgens maar aan ons om daar verstandig mee om te springen. Niemand verplichtte ons om er tot 6 uur 's morgens te blijven he. We zijn toch volwassen mensen."

Op Twitter maakte Meunier een grappige verwijzing naar het avondje uit en de kritiek van de kapitein van Sochaux daraop. "90 minuten gespeeld met 1,30 promille in het bloed", luidde het in een tweet.