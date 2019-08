Meunier & PSG zetten scheve situatie recht tegen Rennes en pakken Franse Supercup YP

03 augustus 2019

15u30

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Paris Saint-Germain heeft zijn negende Franse Supercup beet, de zevende op rij. De Franse kampioen klopte in het Chinese Shenzhen bekerwinnaar Rennes met 2-1. Thomas Meunier begon bij PSG in de basis, en verliet tien minuten voor tijd het veld.

Hunou (13.) bracht Rennes snel voor, en PSG moest geduld hebben tot op het uur om de rollen om te draaien. Mbappé (57.) maakte gelijk, waarna Di Maria (73.) de Parijzenaars op 2-1 zette. Rennes kon nadien niet meer terugslaan. Voor PSG is het de negende keer in totaal dat het de Supercup in de wacht sleept - geen enkel Frans team doet beter. Het Parijse sterrenensemble won de trofee onafgebroken sinds 2013. Voordien waren er winsten in 1995 en 1998.

Geen Neymar

In de Franse Supercup, de Trophée des Champions, kijkt de landskampioen de winnaar van de Coupe de France in de ogen. PSG veroverde vorig seizoen met een straatlengte voorsprong de titel in de Ligue 1, maar moest de beker verrassend aan Rennes laten. De ploeg uit Bretagne haalde het in de finale van PSG na strafschoppen.

Neymar ging na die verloren bekefinale door het lint en gaf een fan van Rennes toen een tik in het gezicht. De Braziliaan kreeg hiervoor een schorsing van drie wedstrijden, waarvan de laatste de Supercup op Chinese bodem was. De aanvaller moest dus toekijken vanuit de tribune

