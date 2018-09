Meunier over speelstijl van ploegmakker Neymar: "Hij kan tegenstanders echt frustreren" MDB

28 september 2018

07u25

Bron: Le Parisien 0

Een doelpunt tegen Liverpool, vijf dagen later tegen Rennes en afgelopen woensdag ook eentje tegen Stade Reims. Thomas Meunier weet het doel dezer dagen wel staan. De rechtsachter van Paris Saint-Germain werd na de 4-1-zege tegen Reims naar de speelstijl van Neymar - die er lustig op los dribbelde - gevraagd en gaf zoals wel vaker zijn ongezouten mening.

Neymar nam PSG woensdag in het Parc des Princes bij de hand. De Braziliaan was een gesel voor de defensie van Reims en dat was ook Thomas Meunier niet ontgaan. "Het is een speler die tegenstanders echt kan frustreren", vertelde de Rode Duivel die in de 24ste minuut Colin Dagba afloste. "Hij stopt, legt de bal stil en kan soms een beetje overdrijven. Het kan best vervelend zijn, dat geef ik toe. Het speelt wel allemaal in ons voordeel. Op die manier lopen twee of drie tegenstanders tegen een gele kaart aan. Ze moeten zich daarna een beetje intomen en daar profiteert 'Ney' van. Hij kent de kneepjes. Voor ons is het nuttig en hij gebruikt het perfect."

