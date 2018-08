Meunier mag vanop de bank toekijken hoe 19-jarige vervanger imponeert tegen Caen SDD

13 augustus 2018

12u38 0 Ligue 1 Een zeer jong PSG heeft dit weekend de scalp van Caen genomen. Een droge 3-0 zorgde voor de eerste driepunter van het seizoen voor de Parijzenaars. Meunier, net terug van verlof, mocht van op de bank toekijken hoe zijn vervanger, Colin Dagba, verdedigend en offensief furore maakte bij de Franse kampioen.

Meunier heeft er sinds dit weekend een nieuwe concurrent bij. Naast Dani Alves is er een nieuwe gegadigde voor de positie van rechtsback bij PSG. De 19-jarige Colin Dagba speelde dit weekend een uitmuntende partij tegen Caen. Het leverde hem zelfs een 7/10 op in, het vaak erg kritische, L'Equipe.

"Dagba maakte alle beloften waar. Nooit kwam hij in de problemen. Met zijn snelheid bood hij enorm veel oplossingen op de rechterflank. Zijn charges leidden tot vele gevaarlijke aanvallen van de Parijzenaars en met zijn centrumpass naar Di Maria leidde hij de 2-0 in," aldus vandaag in de Franse krant.

Het had enorm vroeg geweest voor Meunier om meteen terug te keren in de basiself. De ex-Club Bruggeling was nog maar net terug uit verlof en enkele dagen aan het mee trainen met de Franse kampioen. Toch verbaasde PSG-coach Thomas Tuchel velen met zijn keuze voor de jonge Dagba. Dani Alves is namelijk nog steeds geblesseerd en zijn natuurlijke vervanger is Meunier, maar Tuchel koos dus om de onervaren Dagba een kans te geven.

De kersverse rechtsback van PSG bedankte de coach voor zijn vertrouwen met een sterke prestatie. Hij leidde de 2-0 van Rabiot in door een splijtende pass te versturen naar Di Maria en zorgde er mee voor dat Buffon zijn eerste wedstrijd in de Franse competitie kon afsluiten met een clean sheet.

Aan Meunier nu om zich te bewijzen. Vorig seizoen zat hij al niet echt in het bovenste laatje bij zowel de supporters als de coach. En nu ziet het er naar uit dat Tuchel de jeugd ook heel wat kansen wilt geven. Naast Dagba stonden er immers nog heel wat jongelingen op het veld met Nkunku (20), Bernede (19), Nsoki (19) en Weah (18). Die laatste scoorde ook de 3-0.