Meunier leidt met pijnlijke own-goal afgang in: PSG nog geen kampioen na 5-1 YP

14 april 2019

23u15 3 Ligue 1 Voor de tweede zondag op rij laat PSG na de titel te vieren. Na vorige week thuis tegen Straatsburg (2-2), raakte de Parijse trots vanavond niet aan het nodige punt bij eerste achtervolger Lille. Meunier was de schlemiel met een pijnlijke own-goal voor de 1-0, waarna hij gekwetst uitviel. Geen nood echter voor PSG: de voorsprong met Lille bedraagt nog altijd 17 punten. Woensdag dan maar?

Meunier scores an own goal for PSG LOL, it’s a great striker finish but in to his own net. @losclive lead 1-0 against Paris. #LOSCPSG pic.twitter.com/N2GU0BnQAc footballnews(@ footynews34) link

PSG had genoeg aan een punt om een nieuwe landstitel te mogen vieren, maar ze begonnen dramatisch aan hun verplaatsing bij de eerste achtervolger. Thomas Meunier was de pechvogel: na amper zeven minuten spelen nam de Rode Duivel, die terug is uit blessure en dus nog eens mocht starten, zijn eigen doelman Areola te grazen. Zijn avond werd er niet leuker op toen hij na 24 minuten opnieuw gekwetst naar de kant moest. Gelukkig voor Meunier had Bernat vier minuutjes na de 1-0 gelijkgemaakt, maar de Spanjaard werd nog voor rust met rood van het veld gestuurd.

In de tweede helft liep Lille tegen tien Parijzenaars uit naar 5-1. Nicolas Pépé maakte zijn negentiende competitiegoal van het seizoen. Jonathan Bamba, Gabriel dos Santos en José Fonte maakten de andere thuisgoals. PSG speelt aanstaande woensdag bij Nantes. Mocht de ploeg van coach Thomas Tuchel die wedstrijd winnen, dan zijn ze niet meer in te halen door Lille en is de zesde titel in zeven jaar tijd alsnog binnen.

‘t Is trouwens niet de eerste keer dat onze landgenoot zich tot de schlemiel kroont in een topwedstrijd. In 2014, toen nog bij Club Brugge, maakte hij ook al een eigen doelpunt in de topper tegen Anderlecht. Mede daardoor greep blauw-zwart toen naast de landstitel. Maar zo’n vaart lijkt het nu dus niet te gaan lopen...