Meunier ietwat op z'n hoede voor Anderlecht: "Waarom zouden zij geen kans maken?"

Bron: Stadion 0 Ligue 1 Thomas Meunier was gisteren dé held van het sterrenensemble van PSG. De Rode Duivel scoorde twee keer in de 1-2 zege tegen Dijon. VTM Stadion was erbij en sprak met Thomas Meunier. "Ik ben blij dat jullie reis de moeite waard was. Ik heb twee keer gescoord, het was echt een prachtige match."

Meunier mocht opnieuw de 90 minuten volmaken bij PSG en bedankte met twee goals. "Het was een moeilijke wedstrijd. De manier waarop was niet zo belangrijk, maar dit is een mooie overwinning van PSG. We hebben veel kwaliteiten, individueel en collectief. Maar als het niet lukt bij Neymar of Mbappé, moeten anderen het verschil maken. Jammer voor Kylian, maar voor mij is het wel heel goed", lachte Meunier.

Woensdag komt PSG op bezoek in het Constant Vanden Stockstadion voor de derde wedstrijd van de Champions League. "Hopelijk sta ik op het veld", zei Meunier. Op de vraag of de sterren zoals Neymar en Mbappé Anderlecht kennen, antwoordde Meunier heel eerlijk. "Nee niet echt, misschien spelers als Trapp en Draxler wel. Want zij hebben nog bij kleinere clubs gespeeld."

Anderlecht won z'n eerste wedstrijd onder Hein Vanhaezebrouck met 3-4 op het veld van KV Mechelen. "De komst van een nieuwe coach brengt altijd veel positiviteit en energie. De eerste helft was goed, de tweede slecht heb ik gehoord. Maar wij gaan naar Anderlecht om te winnen. Waarom zouden zij geen kans maken? Zij moeten gewoon hun spel spelen, maar sowieso wordt het een moeilijke match voor hen."

