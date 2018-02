Meunier hoort met dit salaris bij 30 bestbetaalde spelers in Ligue 1, maar dat verdwijnt in het niets bij grootverdiener Neymar Mike De Beck

06 februari 2018

10u20

Bron: L'Equipe 0 Ligue 1 De Franse sportkrant L'Equipe heeft in de editie van vandaag de topsalarissen van de spelers uit de Ligue 1 prijs gegeven. En er zit een Belg bij. Thomas Meunier hoort bij de 30 best verdienende voetballers in de Franse eerste klasse.

De rechtsachter van Paris Saint-Germain strijkt volgens L'Equipe 260.000 euro bruto per maand op. Een leuk bedrag, maar dat verdwijnt wel in het niets als we de cijfers van de koploper er even bijnemen. Uiteraard gaat het hier om Neymar. De duurste voetballer aller tijden heeft een maandelijks inkomen van 3,067 miljoen euro (bruto). Edinson Cavani is de eerste achtervolger met 1,54 miljoen euro en Kylian Mbappé staat op het podium met 1,5 miljoen euro per maand.

Tielemans in top tien bij AS Monaco

Waanzinnige bedragen en Paris Saint-Germain is alomtegenwoordig in deze lijst. Bij de eerste dertien namen spelen er maar liefst twaalf voetballers bij de club uit Parijs. Radamel Falcao (Monaco, 750.000 euro per maand) is de vreemde eend in de bijt op de negende plaats. Youri Tielemans staat niet in de algemene top 30, maar prijkt wel op de tiende plaats bij zijn club. AS Monaco gaf hem een contract dat hem maandelijks 160.000 euro oplevert.