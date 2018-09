Meunier alweer belangrijk voor PSG: goal en assist nadat het op achterstand kwam in Rennes (1-3)

Ligue 1

Straffe week voor Thomas Meunier. Ondanks dat hij dinsdag mee onderuit ging in de Champions League op Anfield en slechte punten kreeg van L'Équipe , stond hij tegen Liverpool aan het kanon en ook vandaag mocht hij weer juichen. De Rode Duivel was goed voor een goal en assist in Rennes, dat zowaar op 1-0 was geklommen.