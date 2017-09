Meerdere gewonden bij match in Ligue 1 na instorten balustrade Bewerkt door GVS

21u14

Bron: Belga 16 AFP Ligue 1 Meerdere Lille-supporters zijn gewond geraakt toen een balustrade van het bezoekersvak instortte onder hun gewicht bij het vieren van het openingsdoelpunt van hun team op het veld van Amiens, een wedstrijd op de tiende speeldag in de Franse Ligue 1.

De wedstrijd in het Stade de la Licorne werd vervolgens door de scheidsrechter stilgelegd. Verzorgers van het Rode Kruis en verplegers dienden de gewonden meteen de eerste zorgen toe. In totaal zouden er achttien gewonden gevallen zijn, onder hen drie zwaargewonden.



"We zijn met heel ons hart bij de gewonden", meldde Amiens op Twitter. "Hopelijk valt het mee." Intussen werd er reeds besloten om de wedstrijd vanavond niet meer te hervatten.

SON DAKİKA! Amiens - Lille maçında deplasman tribünün bir kısmı yıkıldı. 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Maç ertelendi. pic.twitter.com/cFzrdC1ul0 — Futbol Merkez (@Futbolmerkez) 30 september 2017

La tribune visiteurs du stade d'Amiens s' écroule partiellement en début de match contre Lille. La rencontre est interompue . Des blessés pic.twitter.com/n4Fjxzvvw5 — patrick BONNASSIEUX (@TibetChineActu) 30 september 2017

