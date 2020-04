Meer kopzorgen voor boekhouders van PSG: stopzetten Ligue 1 nieuwe klap, terwijl akkoord met sterren over loonsverlaging uitblijft TLB/KTH

28 april 2020

18u29

Bron: L'Équipe 0 Ligue 1 Geen Ligue 1-voetbal meer dit seizoen. En dus ook een pak minder inkomsten voor de Franse clubs, Paris Saint-Germain op kop. Een klap, want de onderhandelingen over loonsverlaging zitten nog altijd muurvast in het Parc des Princes. Volgens L’Équipe houdt PSG rekening met een verlies van meer dan 215 miljoen euro. Het absolute worstcasescenario als echt alle inkomsten zouden wegvallen.

De Franse premier Edouard Philippe meldde vandaag dat er pas ten vroegste begin augustus opnieuw gevoetbald mag worden in de Ligue 1 (en Ligue 2). De topklasse in Frankrijk lag al sinds begin maart stil en er moesten nog tien speeldagen afgewerkt worden. Maar dat zal dus niet meer gebeuren. Een mokerslag, zeker voor PSG. De Parijzenaars zien heel wat voetbalgerelateerde inkomsten wegvallen en die hebben ze broodnodig om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels.

Omdat er vroeger dan gepland een einde komt aan het Ligue 1-seizoen, dreigt er ook nog een probleem met rechtenhouder Canal + te ontstaan. Het betaalstation heeft al meermaals gesteld de laatste schijf van het tv-contract niet over te schrijven bij een stopzetting. Het gaat om een bedrag van 110 miljoen euro. Vier clubvoorzitters, waaronder ook PSG-preses Nasser Al-Khelaïfi (nota bene ook bestuurder van het concurrerende beIN Media Group, red.) moeten de gesprekken met Canal + proberen af te handelen. Die worden cruciaal: vorig seizoen waren de tv-rechten de voornaamste bron van inkomsten voor de Franse eersteklassers.

Inleveren

En dan zit PSG nog met een probleem. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe zitten de gesprekken tussen technisch directeur Leonardo en de spelers - die vertegenwoordigd worden door onder anderen aanvoerder Thiago Silva en Marquinhos - over een loonsverlaging immers muurvast. “Ik verwacht dat de spelers een inspanning leveren voor hun club. Maar we zullen wel snel een overeenkomst vinden”, zei Al-Khelaïfi vorige week nog. Dat akkoord laat nog steeds op zich wachten.

We zullen kolossale verliezen lijden Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG

Voor de maand april kon PSG wel nog werktijdverkorting aanvragen voor z’n sterrenensemble. Dat houdt in dat ze nog 70 procent van hun brutoloon ontvangen. Maar de maand is bijna om en de loonlast blijft gigantisch. In het seizoen 2018-2019 steeg die naar 371 miljoen, op een totaal budget van 637 miljoen euro. Groot bedrag, zeker als de inkomsten plots de dieperik in gaan door een onvoorziene crisis, maar andere Franse clubs staan voor een grotere uitdagingen. Hun ratio ligt veel hoger.

PSG heeft nog het voordeel dat het veel sponsorgelden ontvangt vanuit Qatar, maar desondanks bevestigt Al-Khelaïfi dat ook dat de financiële impact op zijn club groot zal zijn. “We zullen kolossale verliezen lijden”, zei hij. L’Équipe plakte daar ook een cijfer op. De Parijzenaars zouden becijferd hebben dat ze, in het slechtste geval, meer dan 215 miljoen euro verlies kunnen lijden. Dan zouden wel alle inkomsten voor de komende drie maanden weg moeten vallen, ook de 120 miljoen aan sponsoring en merchandising. PSG boekte de voorbije jaren telkens winst. Met dank aan een lijntje naar Qatar. De kans is groot dat de spelers toch inleveren.

Wat met de Champions League?

In Parijs, waar Thomas Meunier dus waarschijnlijk niet meer in actie zal komen, maken ze zich bovendien ook zorgen over de Champions League - ze kwalificeerden zich voor de kwartfinale ten nadele van Borussia Dortmund. De Champions League wordt tot nader order wél afgewerkt. Alleen: in Frankrijk worden er geen wedstrijden toegelaten. Ook Lyon is nog aanwezig op het kampioenenbal. De ploeg van Jason Denayer moet in de achtste finales nog een uitmatch spelen tegen Juventus.

