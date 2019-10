Mbappé laat, samen met Icardi, ook weinig heel van Marseille: 4-0 na 44 minuten



Redactie

27 oktober 2019

23u11 0 Paris Saint-Germain PSG PSG 4 einde 0 OM OM Olympique Marseille Buitenlands voetbal Paris Saint-Germain heeft op de elfde speeldag in de Ligue 1 probleemloos de topper tegen Olympique Marseille gewonnen. Onder impuls van Mauro Icardi en Kylian Mbappé haalde PSG het in het Parc des Princes met 4-0.

Aan de rust was de Franse klassieker eigenlijk al gespeeld. Icardi (10' en 26') scoorde twee doelpunten, waarna Mbappé (32' en 44') zijn eerste basisplaats sinds zijn blessure vierde met nog eens twee treffers. Dat gebeurde telkens op aangeven van Angel di Maria. Zonder enkele knappe reddingen van Marseille-doelman Mandanda had de score nog verder kunnen oplopen voor de rust. Na de pauze nam PSG gas terug. De landskampioen moest het zonder Thomas Meunier zien te klaren. De Rode Duivel raakte geblesseerd tegen Club Brugge in de Champions League. PSG voert met 27 punten de stand aan en zet eerste achtervolger Nantes al op 8 eenheden. Marseille (16 punten) is pas zevende.

Eerder op zondag kon Toulouse geen vervolg breien aan de stuntzege tegen Rijsel (2-1) vorige week. Op het veld van Rennes ging de ploeg van Aaron Leya Iseka, die in de 65ste minuten inviel, met 3-2 onderuit. Ex-Standard-spits Dossevi (45') en Gradel (84') hadden de vroege openingstreffers van Niang (3') en Hunou (6') uitgewist voor Toulouse, maar met zowat zijn eerste baltoets hield invaller Gboho (90') de punten thuis. Rennes proeft zo na tien matchen opnieuw van de overwinning en is negende, Toulouse staat op de zeventiende plek net boven de degradatiestreep.