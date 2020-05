Mauro Icardi definitief op weg naar PSG: Parijzenaars hebben 50 miljoen veil voor Argentijnse spits NVE

30 mei 2020

10u29 0 Ligue 1 PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi heeft nog wat wisselgeld gevonden onder zijn zetel. Een slordige 50 miljoen euro, genoeg om Mauro Icardi (27) in Parijs te houden. De deal moet nog worden afgerond, maar het lijkt erop dat de Argentijn ook volgend jaar in het truitje van Paris Saint-Germain zal gaan schitteren.

Paris Saint-Germain - hoe kan het ook anders - zal de eerste club worden die een bommetje dropt op de transfermarkt. De Franse landskampioen heeft een deal gesloten met Internazionale om Mauro Icardi definitief binnen te halen. De Argentijn speelde dit seizoen al op uitleenbasis in de Franse hoofdstad, nadat hij bij Inter-coach Antonio Conte niet meer in de plannen paste. Geen nieuwe concurrent voor Lukaku dus, die het dit seizoen bij Inter uitstekend deed op de positie van Icardi.

Prijskaartje? Om en bij de 50 miljoen euro, plus 7 miljoen euro aan bonussen. Dat had echter ook veel meer kunnen zijn. PSG had in het huurcontract van de spits immers al een clausule laten opnemen om hem voor 70 miljoen euro te kunnen overnemen, maar door de coronacrisis is dat bedrag nu aanzienlijk gezakt. Piero Ausilio, sportief directeur bij Inter: “Icardi wilt bij PSG blijven, en we zijn in gesprek om dat te realiseren.”

Hij scoorde dit seizoen 12 doelpunten in 20 wedstrijden in de Ligue 1. Vooral in de Champions League kreeg Icardi veel speelminuten. In 6 wedstrijden wist hij 5 keer raak te treffen, waaronder drie keer tegen Club Brugge.

