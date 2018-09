Matz Sels verovert harten in Strasbourg: "Een echte leider" Pieter-Jan Calcoen

24 september 2018

14u17

Bron: L'Équipe 2 Ligue 1 Matz Sels (26) en Strasbourg: 't lijkt een geslaagd huwelijk. Tegen Amiens (3-1-winst) was de doelman alweer goed. "En hij wordt nog sterker", toetert zijn coach.

Negende staat Strasbourg in de Ligue 1. Een onverhoopt succes voorlopig, met dank ook aan Matz Sels. De keeper slikte weliswaar acht tegendoelpunten in zes wedstrijden, maar hij maakte tot dusver wel indruk.

"Matz zorgt voor vertrouwen bij zijn verdedigers", zegt coach Thierry Laurey in L'Équipe. "Zijn houding is uitstekend, net als zijn coaching. Hij is een echte leider. Hij zal de komende weken alleen maar sterker worden", is de lof groot.

Ook Sels zelf voelt zich goed in Strasbourg. Hij won er de concurrentiestrijd van Kawashima en groeit stilaan naar zijn beste niveau. "Ik ben naar hier gekomen om progressie te maken", aldus de Rode Duivel in het dagblad. "Mijn eerste duels waren oké, maar ik weet dat ik nog beter kan doen. Ik wil nóg beslissender zijn."

Anderlecht

Sels, overgekomen van Newcastle, tekende voor vier seizoenen in Frankrijk. Oorspronkelijk was het de bedoeling om bij Anderlecht te blijven, maar die deal sprong af.

🎬 Avant d'enfiler les gants pour le Racing, Matz #Sels s'est plié au rituel de la petite vidéo de présentation... Et en français s'il vous plaît 👌 #Mercato

➡️ https://t.co/VdHZ5H8oJX pic.twitter.com/d6QrDSqhu3 RC Strasbourg Alsace(@ RCSA) link