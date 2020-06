Man overlijdt na val van klif aan trainingscentrum AS Monaco Redactie

22 juni 2020

18u36 0 Ligue 1 Triest nieuws. Aan het trainingscentrum van AS Monaco is een arbeider verongelukt nadat die van een klif is gevallen. Dat heeft de Ligue 1-club zelf bekendgemaakt. De man werkte voor een bedrijf dat veiligheidswerken uitvoerde.

“AS Monaco kondigt met veel pijn aan dat er maandag om 14 uur een ongeluk is gebeurd op een deel van het opleidingscentrum van La Turbie”, klinkt het in een officiële mededeling. De man werkte voor een bedrijf dat veiligheidswerken uitvoerde aan de grote klif aan het oefencentrum. Toen er een rots afbrak, viel hij naar beneden. Hij overleefde de klap niet.

“Het ongeval vond plaats in een gebied dat niet toegankelijk is voor het publiek, het personeel en de spelers van AS Monaco. Ver weg van de sportaccommodatie en medische infrastructuur”, maakt de club duidelijk. “We zijn diep getroffen en willen onze steun betuigen aan de familie van het slachtoffer.”

https://t.co/ujX8CjqDC6 AS Monaco 🇲🇨(@ AS_Monaco) link