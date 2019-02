Lyon bezorgt PSG eerste competitienederlaag



Redactie

03 februari 2019

23u02 0 Olympique Lyon LYO LYO 2 einde 1 PSG PSG Paris Saint-Germain

Olympique Lyon en Jason Denayer hebben Paris Saint-Germain de eerste nederlaag in de Franse competitie toegebracht. Lyon versloeg de Franse landskampioen, met Meunier een hele match lang op de bank, in eigen huis met 2-1. PSG was dit seizoen twintig wedstrijden op rij ongeslagen in de Ligue 1.

De topclub uit Parijs kwam nog wel op voorsprong. Ángel Di María maakte al na zeven minuten de 0-1. Nog in de eerste helft zorgde de Franse spits Moussa Dembélé voor de gelijkmaker voor Lyon, met Jason Denayer een hele match centraal achterin naast de Braziliaan Marcelo. In de tweede helft maakte Nabil Fekir de 2-1 voor Lyon uit een strafschop, na een overtreding van Thiago Silva op Dembélé. Lyon heeft na de zege dertien punten achterstand op PSG, dat nog twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Lille staat tweede met drie punten meer dan Lyon.