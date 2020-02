L'Équipe gooit salarissen Ligue 1 op straat: Neymar ongenaakbaar, Foket en Sels topverdieners bij hun clubs SVBM

07 februari 2020

12u03

Bron: L'Équipe 4 Buitenlands voetbal Paris Saint-Germain voetbalt in de Ligue 1 niet alleen op eenzame hoogte, ze betalen er ook naar. Dat blijkt uit de bruto maandsalarissen die L’Équipe vrijdag bekend maakte. Belgen Foket en Sels boeren het best bij respectievelijk Reims en Straatsburg, maar ze komen nog niet tot aan de enkels van superster Neymar.

De Braziliaanse vedette strijkt bij PSG bruto zo’n drie miljoen euro per maand op. Daarmee doet hij ruimschoots beter dan ploegmaats Kylian Mbappé (net geen twee miljoen per maand) en Thiago Silva (1,5 miljoen). Naast dit trio schrijven ook Edinson Cavani, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria en doelman Navas elke maand minstens een miljoentje bij. Inter-huurling Mauro Icardi verdient bij zijn nieuwe werkgever maandelijks 800.000 euro. Over Thomas Meunier is geen informatie bekend.

L'Equipe have released the estimated top 30 gross monthly salaries of players in Ligue 1. Weighted only one way unsurprisingly. pic.twitter.com/ndG7dq0rqa 🔴⚫ Rich Allen 🔴⚫(@ rich_allen85) link

In de Parijse kleedkamer hoeft niemand te klagen, want in de top 20 staan maar liefst vijftien spelers van de landskampioen. De hoofdstedelingen bezetten de eerste elf posities in de lijst van grootverdieners. Enkel de ploegen langs de Côte d’Azur slagen erin zich tussen de Parijzenaren te wringen. Ben Yedder, Fabregas en Bakayoko (AS Monaco) haken hun wagonnetje aan. Hetzelfde kan gezegd worden van Marseille-spelers Strootman en Payet.

Foket en Sels

Onze landgenoten in Frankrijk doen het beduidend minder dan de vedetten van PSG, maar binnen hun club scoren ze goed. Volgens de cijfers van de Franse sportkrant is doelman Matz Sels de topverdiener bij Straatsburg met 90.000 euro per maand. Ook Thomas Foket ligt in de bovenste loonschuif bij Reims, maar hij moet deze plaats delen met drie ploegmaats. Zij zouden maandelijks 60.000 euro opstrijken.

Reims - Romao, Foket, Rajkovic and Donis: €60,000

Nice - Kasper Dolberg: €250,000

Strasbourg - Matz Sels: €90,000

Monaco - Wissam Ben Yedder: €650,000

Nantes - Moses Simon: €150,000

Bordeaux - Laurent Koscielny: €240,000

Angers - Stéphane Bahoken and Rachid Alioui: €70,000 🔴⚫ Rich Allen 🔴⚫(@ rich_allen85) link

Nog een opvallende vaststelling: Memphis Depay is niet de best verdienende Nederlander in de Franse competitie. Die eer moet de aanvaller van Lyon, momenteel out met een zware blessure, aan Kevin Strootman laten. Strootman verdient bij Marseille een half miljoen euro, zijn ex-ploegmaat van bij PSV moet het met 420.000 euro stellen.

Oude bekende Moses Simon - tot 2018 actief bij KAA Gent - is de grote slokop bij Nantes. De Nigeriaan ziet elke maand 150.000 euro op zijn bankrekening verschijnen.