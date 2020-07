Kylian Mbappé stelt PSG gerust: “Ik blijf de club trouw. Wat er ook gebeurt” ABD

21u13 1 Ligue 1 Het bestuur van PSG mag op beide oren slapen. Goudhaantje Kylian Mbappé (21) heeft in een televisie-interview bevestigd dat hij komend seizoen zeker uitdoet bij de Franse landskampioen.

Eén minuut. Meer had Mbappé niet nodig om te scoren in de oefenwedstrijd tegen Celtic. In eigen huis versloeg Paris Saint-Germain de Schotse kampioen met 4-0 - ook Neymar scoorde. Maar het beste nieuws voor PSG kwam er tijdens de rust. Mbappé gaf er in een interview met BeIN Sports aan dat hij zeker blijft dit seizoen. “Ik ben hier én blijf hier. Wat er ook gebeurt”, vertelde hij. “De club viert binnenkort (op 12 augustus, red.) zijn 50ste verjaardag. Dit is een belangrijk jaar. Ik ga alles geven en proberen PSG aan trofeeën te helpen.”

Duidelijke woorden. Real Madrid, dat al langer geïnteresseerd is in de Franse superster, zal dit seizoen, als het van Mbappé afhangt, zijn kans dus niet moeten wagen. De aanvaller heeft nog een contract tot juni 2022 bij PSG, dat de overeenkomst wil verlengen.

