Knotsgekke overwinning voor Tielemans en Monaco tegen Lyon Redactie

04 februari 2018

23u42 0

AS Monaco heeft vanavond de topper in de Ligue 1 tegen Olympique Lyon gewonnen. De regerend landskampioen won in het eigen Stade Louis II met 3-2 en wipt zo over Olympique Lyon in het klassement.

AS Monaco staat nu derde met vijftig punten, twaalf minder dan koploper Paris Saint-Germain. Olympique Marseille staat tweede met 51 punten.

De bezoekers uit Lyon stonden al vroeg op voorsprong. Mariano maakte na twaalf minuten de 1-0. Via Bertrand Traoré werd het zelfs 2-0, maar in het laatste kwartier van de eerste helft stelde Monaco orde op zaken. Keita Baldé Diao maakte de 1-2 en Radamel Falcao de gelijkmaker, nadat hij kort daarvoor nog een strafschop had gemist.

De tweede helft hielden beide ploegen elkaar lang in evenwicht. De thuisploeg deed dat met tien man omdat Baldé Diao vlak voor rust met zijn tweede gele kaart van het veld moest. De Portugees Rony Lopes bezorgde AS Monaco, dat dus de gehele tweede helft met een man minder speelde, in de 89ste minuut met een laag schot alsnog de zege.