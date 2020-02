Knotsgekke match: Amiens en PSG spelen 4-4 gelijk na onwaarschijnlijk scoreverloop Redactie

15 februari 2020

20u15

Bron: Belga 0 Ligue 1 PSG heeft 4-4 gelijkgespeeld op het veld van Amiens. De Parijzenaars bogen een 3-0-achterstand om in een 3-4-voorsprong, maar incasseerden in de blessuretijd nog de gelijkmaker. Isaac Mbenza mocht in de 84ste minuut invallen bij Amiens. Thomas Meunier ontbrak bij PSG omwille van een blessure.

De eerste helft ging van kwaad naar erger voor PSG toen Sehrou Guirassy de 1-0 al na vijf minuten op het bord zette en Gael Kakuta (29.), met een prachtig schot, en Fousseni Diabate (40.) de score deden oplopen tot 3-0. Ander Herrera milderde nog tot 3-1 voor de rust en in de tweede helft nam de uitploeg over. Nianzou Kouassi trof twee keer raak (60. en 65.) en Mauro Icardi leek voor de verlossende 3-4 te zorgen (74.). Dat was zonder Guirassy gerekend, in de 92e minuut kon de Franse Ivoriaan op een counter nog de 4-4 binnen leggen.