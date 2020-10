Jonathan David na recordtransfer naar Lille op zoek naar zichzelf: “Zijn seizoensbegin was barslecht” Tom Antonissen

04 oktober 2020

11u56 1 Ligue 1 Voor 32 miljoen trok Jonathan David deze zomer van AA Gent naar Lille. Daarmee werd zijn transfer de duurste ooit in de geschiedenis van de Jupiler Pro League, en ook de Franse club tastte nooit eerder zo diep in de buidel. Maar na vijf matchen ogen zijn statistieken bedroevend: nul goals en evenveel assists. Waarom wil het maar niet lukken voor de 20-jarige recordtransfer? Of barst hij zondagmiddag los tegen Straatsburg?

Net voor het coronavirus de Europese competities grotendeels platlegde, was de interesse in David niet min. In Engeland hadden Arsenal en Leeds hun oog laten vallen op de Canadees. De meeste belangstelling kwam uit de Bundesliga: onder andere Bayern München, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach lieten verstaan de spits te willen aantrekken. Toch was het uiteindelijk Lille dat aan het langste eind trok. De keuze om naar de Ligue 1 te trekken was naar eigen zeggen snel gemaakt. Hij zou er meer speeltijd krijgen dan in de Premier League en hij was verleid door het sportieve project van Luis Campos, de sportief directeur van Rijsel, zo vertelde hij France Blue Nord een paar maand geleden. Veel spelen en snel groeien, dat was het plan.

Toch heeft David er een belabberd seizoensbegin opzitten: na vijf matchen scoorde hij nog niet en deelde hij nog geen assists uit. Volgens clubwatchers heeft dat veel te maken met de timing waarop hij zijn intrek nam in Noord-Frankrijk. Die speelde vanwege een aantal redenen niet in zijn voordeel: de Belgische competitie viel stil in maart, de onderhandelingen bleven lang aanslepen en hij speelde geen enkele oefenwedstrijd. Met als gevolg dat David zonder noemenswaardige voorbereiding (en met enkele quarantaine-kilo’s extra) zijn intrede moest maken. In een onbekende club waar hij niemand kende, werd hij verwacht vanaf de eerste minuut de pannen van het dak te spelen.

Het resultaat: twee desastreuze matchen. In de openingswedstrijd tegen Rennes was hij ronduit onzichtbaar. Het ontbrak hem aan snelheid, fysieke kracht en hij miste joekels van kansen. Joël Domenighetti, redactiechef van de Franse sportkrant l’Équipe, merkte dat David moeite had om zich aan te passen. “Het is niet onlogisch dat hij het lastig had: als nieuwe aanwinst stond hij volop in de schijnwerpers in een competitie waarin hij nooit eerder speelde. Bovendien heeft Rijsel zich een nieuwe manier van spelen eigen gemaakt, nadat ze haar aanval deze zomer compleet omgooide.”

Al kan dat laatste doorgaan als verzachtende omstandigheid: het duo dat David en zijn Turkse spitsenbroer Burak Yilmaz voorging, liep namelijk als een trein. De Nigeriaan Victor Osimhen, die deze zomer voor veertig miljoen richting Napoli trok, en Fransman Loic Rémy wisten vorig seizoen samen 32 keer te scoren. Het mogen waarmaken wanneer twee publiekslievelingen verkassen, is geen cadeau. Al is dat geen excuus voor de hoop kansen die hij liet liggen. Drie op tien, beoordeelde l’Équipe zijn eerste competitiematch. Niet wat je een droomdebuut noemt.

Stijgend vormpeil

Nadat hij ook een week later verloren was gelopen tussen zijn ploegmaats in de wedstrijd tegen Reims, maakte David een klik. Hij werkte een persoonlijke programma uit om zijn niveau op te krikken en verdiepte zich in het spel en de tactieken die trainer Christophe Galtier wil inwerken in zijn team. Dat vertaalde zich niet vanaf de eerste seconde in goals of assists, maar de matchen tegen Metz, Marseille en Nantes waren toch beduidend beter. Dat ziet ook Domenighetti. “Hij kwijtte zich beter van zijn defensieve taken, voerde betere pressing uit en wist zijn ploeggenoten beter te vinden.” En ook al liet David voor de zoveelste keer enkele kansen liggen, het eigen doelpunt dat hij tegen Nantes forceerde, is wel tekenend voor zijn stijgend vormpeil.

Het ontbreekt hem ontegensprekelijk aan ritme en zijn seizoensbegin was barslecht, maar om hem fair te kunnen beoordelen, is het wachten tot december Een Franse journalist

Kwestie van vertrouwen

Ondertussen behoudt Galtier het vertrouwen in zijn nieuwe spits. “Zowel Yilmaz als David gaan er fysiek als tactisch op vooruit”, vertelde hij vorige week. “Ze creëren allebei meer kansen en leren elkaar steeds beter kennen. Ik ben er zeker van dat ze snel de doorslag zullen geven.”

Volgens een clubwatcher, die anoniem wenst te blijven, is het inderdaad afwachten. “Het ontbreekt hem ontegensprekelijk aan ritme en zijn seizoensbegin was barslecht, maar om hem fair te kunnen beoordelen, is het wachten tot december.” Ook Domenighetti weigert om David af te schrijven. “Kijk maar: Galtier stelt hem zondagmiddag ongetwijfeld op tegen Straatsburg. Hij is simpelweg inefficiënt omdat hij geen tijd heeft gehad zich aan te passen. Heb geduld. Wanneer hij zijn vertrouwen terugwint, scoort hij gegarandeerd.”

Die topvorm vandaag terugvinden, zou geen moment te vroeg zijn. Met tegenstanders als AC Milan, Celtic en Sparta Praag moet Lille binnenkort ook in de Europa League stevig aan de bak, en dan zullen alle ogen onvermijdelijk gericht zijn op de voormalige topschutter van AA Gent.