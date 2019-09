In ere herstelde Meunier ziet Neymar weer schitteren en springt in bres voor Braziliaan: “Heel blij voor hem” ODBS

23 september 2019

17u54

Bron: L'Équipe 0 Ligue 1 De Ligue 1, laat staan PSG, interesseert hem nauwelijks. Maar als Neymar niet gekwetst is of in Brazilië vertoeft (voor het carnaval in Rio of voor de verjaardag van zijn zus), schittert zijn ster in Frankrijk. In de topper in Lyon zijn tweede ultieme en geweldige winner in acht dagen (zie video hierboven). Hoe lang duurt het nog vooraleer de PSG-fans hun genie opnieuw in de armen sluiten? Thomas Meunier, die zijn plaats op de rechterflank herwonnen heeft, trekt voluit de kaart-‘Ney’.

Een retro in blessuretijd tegen Straatsburg (1-0, zie video onderaan), een heerlijk nummer op de korte ruimte in minuut 87 in Lyon (0-1): Neymar heeft zijn Franse rentree na lang blessure- en ander leed niet gemist. En dat ondanks de fluitjes die vorige week in het Prinsenpark striemend klonken. Zijn stats sinds hij in de zomer van 2017 in Parijs belandde: 60 matchen, 53 goals, 27 assists. Club Brugge is gewaarschuwd, als het Franse sterrenensemble op 22 oktober haar opwachting maakt in Jan Breydel.

Als Neymar op training de bal heeft, zet ik me soms in pauzemodus en kijk ik gewoon naar wat hij doet Thomas Meunier

De vraag is niet of maar wanneer de ultra’s van PSG weer ongebreideld juichen na een goal van Neymar. Ook Meunier trekt alvast de kar van Neymar. Gisteravond gevraagd naar wat hij van de goal van Neymar vond, lachtte de Rode Duivel even. “Daar is hij voor! Ik ben heel blij voor hem, en natuurlijk voor ons. Wij zijn er om te werken voor spelers als Neymar, Di Maria of Mbappé. Jongens die het op instinct doen. Neymar laat hier nog maar eens de voeten en het talent spreken. Op training is het soms ongelofelijk. Als hij de bal heeft, zet ik me soms in pauzemodus en kijk ik gewoon naar wat hij doet...”

Voor PSG is de uitmatch in het Lyon van Jason Denayer de voorbije jaren de moeilijkste competitiematch van het jaar. Maar zelfs zonder Mbappé en Cavani winnen ze die. September is nog niet voorbij, de spanning in de Ligue 1 wel. “Onze mentaliteit is gewoon prima”, vindt Meunier. “Vorig jaar zijn we hier nog onder de voet gelopen (Lyon won met 2-1, nvdr), nu hebben we niet één kans weggegeven. En dat na die zware midweekmatch tegen Real en de gekwetsten.”

Ook voor Meunier is de lucht opgeklaard in Parijs. Naar het einde van de vorige campagne en ook begin dit seizoen meer op de bank dan hem lief was, heeft de rechterwinger er in tien dagen vier matchen opzitten. Zijn concurrenten Kehrer en Dagba, zij het gekwetst, naar het achterplan verdreven. “Ik heb daar nooit moeilijk om gedaan en ben me blijven inzetten. Alleen is het na zo’n lange periode van weinig voetbal niet eenvoudig om meteen top te zijn. Stilaan voel ik dat ik weer naar mijn beste niveau toegroei.” Roberto Martínez zal het graag horen.