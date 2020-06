Iconische AJ Auxerre-voorzitter Jean-Claude Hamel overleden op 90-jarige leeftijd



DMM

03 juni 2020

10u30

Bron: Belga 0 Ligue 1 Jean-Claude Hamel, van 1963 tot 2009 voorzitter van AJ Auxerre, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Ligue 2-club bekendgemaakt.

Onder Hamel boekte AJ Auxerre zijn grootste successen. Met de legendarische trainer Guy Roux op de bank klom de club van de regionele divisies op naar de hoogste afdeling. In 1996 kroonde AJ Auxerre zich tot landskampioen. Hamel zag Les diplomates ook vier keer de Beker van Frankrijk winnen, in 1994, 1996, 2003 en 2005. In 1997 bereikte Auxerre de kwartfinales van de Champions League, waarin de latere winnaar Borussia Dortmund te sterk bleek. L’AJA schopte het vier jaar eerder tot in de halve finales van de UEFA Cup, ook toen was Dortmund de boeman.

Jean-Claude Hamel herlanceerde de carrière van Enzo Scifo, die in 1989 bij Auxerre terechtkwam na mindere ervaringen bij Inter Milaan en Bordeaux. Onder Roux groeide Scifo uit tot de draaischijf van het team, met 14 doelpunten in het seizoen 1990-91.

Le Président Hamel décédé, l’AJA endeuillée.



La famille de Jean-Claude Hamel a la plus grande peine de vous annoncer le décès de M. Jean-Claude Hamel dans sa 91éme année. pic.twitter.com/ix2Vudn5qf AJ Auxerre(@ AJA) link