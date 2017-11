Hij houdt van veel geld en feestjes, maar toch is er een reden waarom Neymar zijn roots in een vervallen buitenwijk in Mogi das Cruzes nooit zal vergeten Mike De Beck

07u00

Bron: The Sun 0 AFP/rv Neymar: nu dé ster van Parijs, vroeger: een knul uit Mogi das Cruzes die voetballer wilde worden. Ligue 1 Neymar leeft de Braziliaanse voetbaldroom. Miljoenen Braziliaanse kinderen dromen van het parcours dat de sterspeler van Paris Saint-Germain nu al op 25-jarige leeftijd heeft afgelegd. Van een vervallen buitenwijk in Mogi das Cruzes tot de luxueze levensstijl in Parijs. De huidige kapitein van de ‘Seleção Brasileira’ stampte het allemaal vanaf nul uit de grond. Of zoals zijn grote held en vader het verwoordde: “We begonnen niet vanaf nul, maar wel van min vijf”. Waarom de grote voetbalvedette zijn roots nooit zal vergeten.

Neymar mag na zijn recordtransfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain vandaag dan wel zo’n slordige drie miljoen euro per maand verdienen, tijdens zijn jeugd moest hij het met veel minder doen. Zijn ouders Nadine en Neymar Sr hadden het bijzonder lastig om de touwtjes aan elkaar te knopen. Als kleuter moest Neymar het zelfs zonder elektriciteit doen, maar wel met kaarslicht. Wanneer hij slechts vier maanden oud was, overleefde Neymar zelfs als bij wonder een verkeersongeluk waarbij zijn vader een heup brak. Neymar Sr moest door de blessure zijn voetbalschoenen aan de haak hangen. Daarmee verdween ook een deel van zijn inkomen.

RV Neymar viert zijn eerste verjaardag.

Drie verschillende jobs voor Neymar Sr

De Braziliaan vierde zijn eerste verjaardag in Mogi das Cruzes. “We woonden hier zelfs toen het een stortplaats was, daar waar de hele stad hun afval dropte”, vertelde Neymar senior daar ooit over. Door zijn hardnekkige blessure zag de familie Neymar zich genoodzaakt om in te trekken bij de grootouders van Neymar. Een bijzonder klein huis waar ze een matras moesten delen. Om zijn gezin te onderhouden, terwijl Neymar zijn voetbalkwaliteiten verder ontwikkelde, combineerde vader Neymar zelfs drie verschillende jobs. Als arbeider, monteur en verkoper. Dat allemaal zodat zijn familie een dak boven het hoofd zou hebben.

RV Zijn vader Neymar Sr moest zijn voetbalschoenen aan de haak hangen na een verkeersongeluk. Nadien combineerde hij drie verschillende jobs om zijn familie te onderhouden.

Dromen van Superman en de Power Rangers

“Dat was niet zo lang geleden, rond 2000 ongeveer. We woonden daar totdat Neymar een professional werd. We hebben hem altijd geholpen om zijn dromen na te streven. Als kind wilde hij zowat alles worden: Superman, de Power Rangers. Als kind was hij hyperactief. Dat is hij nog altijd”, deed zijn vader onlangs uit de doeken. Neymar zal dan ook nooit vergeten welke opofferingen zijn vader voor hem heeft gedaan. Dat zette hij na zijn transfer naar PSG nog een keer extra in de verf op zijn Instagram-account. “Jij vertegenwoordigt al mijn vrienden. Jouw als vriend hebben is een van de beste zaken die ik heb in mijn leven. Ik hou van u, pa!”, pende de balvirtuoos neer. Dat Neymar een familieman is, wordt weerspiegeld in de vele tattoos op zijn lichaam. Zo heeft hij de gezichten van zijn zus Rafaella, zijn moeder Nadine en zijn zoon Davi Lucca vereeuwigd op zijn lijf. En is het toeval dat Neymar de voorbije drie jaar telkens geschorst of ziek was tijdens de verjaardag van zijn jongere zus?

Ta na pele ❤️❤️❤️ @rafaella Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 25 jun 2015 om 06:02 CEST

Vader Neymar passeert langs de kassa

Zijn carrière nam al snel een hoge vlucht. Op 14-jarige leeftijd stuurde de familie Neymar Real Madrid al wandelen opdat de minderjarige voetballer nog even bij zijn familie kon blijven. Op zijn 17de maakte Neymar dan zijn debuut voor Santos en dan ging het snel. In 2013 streek Neymar dan toch neer in Europa, meer bepaald in Barcelona en daar had zijn vader opnieuw een stevig aandeel in. Als spelersmakelaar voor zijn zoon streek Neymar Senior net geen 40 miljoen euro op. “Mijn vader stond van kleins af aan al aan mijn zijde”, vertelde Neymar onlangs nog. “Hij regelt de zaken, mijn financiën en de familiezaken. Hij is diegene die de leiding heeft. Hij is de baas.”

Feliz dia das crianças 🙏🏽⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 12 okt 2017 om 16:05 CEST

Você representa TODOS os meus AMIGOS... te ter como amigo é uma das melhores coisas que tenho na vida. Te amo, Pai ! You represent ALL my FRIENDS ... having you as a friend is one of the best things I have in my life. I love you, Dad! Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 20 jul 2017 om 20:03 CEST

Bevriend met zowat alle supersterren

Na zijn recordtransfer van maar liefst 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain bestempelden vele fans de Braziliaan als een geldwolf. Bij die transfer draaide het ook alleen maar om geld, maar Neymar zette elke stap in zijn carrière met zijn familie in het achterhoofd. Zodat zijn gezin niet meer in armoede hoeft te leven. Daar is hij alvast in geslaagd. Zijn vader hoeft bijvoorbeeld nooit meer te werken. Een enorm contrast met de drie jobs die Neymar Sr combineerde toen zijn zoon nog klein was. Vandaag de dag is Neymar bevriend met onder meer Justin Bieber, Drake en Lewis Hamilton en zakten grote sterren als Rihanna, Tyga, Naomi Campbell, de Kardashians en de Beckhams al af naar het Parc des Princes. Allemaal om Neymar aan het werk te zien. Maar zijn voetbalcarrière zomaar te grabbel gooien en alleen maar te feesten, daar denkt hij niet aan. Al houdt de Zuid-Amerikaan wel af en toe van een feestje. In de schaduw van al het glitter en glamour kijkt zijn vader echter waakzaam toe.

Getty Rihanna in het Parc des Princes.

RV De kleine Neymar aan het werk in de zaal.

AFP

Photo News