Het zotste transfergerucht van deze zomer? “Neymar Sr praat met Juventus” ODBS

18 juli 2019

06u45

Bron: El Mundo Deportivo/Rai Sports 0 Ligue 1 Een verrassende wending in de soap-Neymar? Volgens Spaanse en Italiaanse media praat papa Neymar met Juventus.

Dat PSG Neymar liever kwijt dan rijk is, bevestigde sportief directeur Leonardo vorige week nog. “Bij een goed bod mag hij weg”, liet de Braziliaanse ex-voetballer optekenen. Komt dat bod uit Turijn? Volgens het Catalaanse ‘El Mundo Deportivo’, zo’n beetje de huiskrant van FC Barcelona, volgt er snel een meeting tussen Neymar Sr en Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus. De krant ziet zijn info bevestigd door journalist Paolo Paganini, de transferspecialist van het Italiaanse Rai. Meer details over de meeting zijn er niet meteen bekend en het zou ook louter om wat initieel gesnuffel gaan. Van onderhandelingen is nog geen sprake. Maar het gerucht doet de Italiaanse media en Juve-fan natuurlijk dromen van een sterrenploeg met Ronaldo en Neymar in de aanval.

Neymar lijkt alvast niet meteen een prioriteit voor Juventus, dat na Ramsey en Rabiot deze zomermercato De Ligt officieel heeft binnengehaald. Maar de ‘Oude Dame’, nu getraind door Maurizio Sarri, heeft ook al gesteld dat ze een economische opportuniteit niet onbenut laten. Onder het bewind van voorzitter Andre Agnelli wist het vorige zomer al Cristiano Ronaldo uit Madrid weg te halen voor ‘slechts’ 117 miljoen euro. Misschien is PSG bereid om een in marktwaarde zwaar gedevalueerde Neymar wel voor een pak minder dan de aan Barça betaalde 222 miljoen euro van de hand te doen, of kan Juve een of meerdere spelers, genre Higuain, in de deal betrekken. Eén ding is zeker: de soap gaat nog wel even verder.