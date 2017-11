Het zit Neymar hoog: "Ik heb geen problemen met Cavani en Emery. Het zijn allemaal leugens" Manu Henry

Bron: AS.com 0 AFP Neymar, die voor Brazilië vandaag een strafschop omzette tegen Japan, is alle insinuaties stilaan beu. Ligue 1 Het verhaal van Neymar bij PSG is er tot dusver eentje met veel rumoer. Zo zou het niet boteren met ploegmaat Edinson Cavani en coach Unai Emery. Die speculaties drukte de Braziliaanse superster vandaag alvast de kop in.

“Daar is helemaal niets van waar”, zei Neymar vandaag na de 1-3 overwinning tegen Japan met het Braziliaans elftal. “Er wordt de laatste tijd zoveel geschreven over mij en ik ben dat stilaan beu. Ik ben gelukkig in Parijs. Er zijn geen strubbelingen met Edinson Cavani of coach Unai Emery. Ik ben niet naar de Franse hoofdstad getrokken om mensen lastig te vallen, dus ik zou willen dat het stopt. Ik was gelukkig toen ik Barcelona verliet en ben dat nu nog steeds”, klinkt het bij de gepikeerde vedette.



Zo'n twee weken geleden pakte de Franse krant Le Parisien uit dat de ploegmakkers van Neymar de voorkeursbehandeling van de Braziliaan grondig beu waren. Zo zou de balgoochelaar op training niet hard mogen worden aangepakt én zou hij tijdens de matchen geen defensieve arbeid moeten verrichten.

