Het zal je maar overkomen: Neymar door eigen fans uitgefloten bij 7-0 voorsprong omdat hij Cavani niet aan record helpt

09u46 38 Ligue 1 Uitgefloten worden door je eigen publiek bij een 7-0 voorsprong en dat nadat je net drie keer hebt gescoord en twee assists hebt gegeven. Il faut le faire. Het overkwam Neymar gisterenavond om een wel heel aparte reden. Cavani kon een record breken. Thomas Meunier vond het "een beetje ondankbaar van het publiek".

Gisteren kregen de fans van Paris Saint-Germain de grote Neymar-show te zien. De Parijse club maakte met 8-0 gehakt van Dijon en de Braziliaanse dribbelkont had met liefst vier treffers een ruim aandeel in de eclatante overwinning van PSG. En toch was er ook een keerzijde van de medaille. PSG stond al 7-0 voor wanneer Neymar in het slot een strafschop voor zijn rekening nam. De supporters in het Parc des Princes vonden er niet beter op om hun duurste aankoop aller tijden uit te fluiten. Zij zagen namelijk liever Edinson Cavani de elfmeter nemen.

De 30-jarige spits schoot zich op gelijke hoogte van het clubrecord van 156 doelpunten van Zlatan Ibrahimovic, tot voor gisterenavond de beste schutter uit de geschiedenis van PSG. Cavani evenaarde dat record van 'Ibracadabra' dus eerder op de avond en kon zelfs over de Zweedse prijsschutter springen. Maar dat was buiten Neymar gerekend. Het lijkt echter slechts een kwestie van tijd voordat de aanvaller dat record van de tabellen schiet. Nog even geduld uitoefenen dus. Neymar kreeg voor zijn glansprestatie overigens een 10 als quotering in L'Equipe. Hij is de achtste speler in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt.

Meunier: "Fluitsignalen waren ondankbaar van het publiek"

De ploegmakker van Neymar en Cavani Thomas Meunier deed na de partij zijn zegje over het incident. "Edi is niet eender wie. Hij is hier al een aantal jaar en was altijd zeer correct tegenover de club en de supporters. Het is een efficiënt persoon die een aura heeft en een zekere sereniteit uitstraalt. Nu stond er op papier dat 'Ney' die penalty zou nemen en hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen."

"Als hij hem aan 'Edi' had gegeven, dan zou dat een mooi gebaar van Fair Play zijn", gaat Meunier verder. "Nu gaat het enkel en alleen om dat record. Als het nu niet gebeurd is, dan wel zondag. Punt aan de lijn. Hij gaat het record verpulveren." Maar wat vond Neymar zelf van die fluitsignalen vanop de tribune? "Misschien was hij wat rancuneus. De meeste spelers reageren op dezelfde manier. Wanneer je vier keer scoort en twee assists geeft en alles wat je voor het team geeft, als je dan wordt uitgefloten als je een penalty wil nemen, dan vind ik dat een beetje ondankbaar van het publiek.

