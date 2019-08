Het ultieme bod van Barça voor Neymar: Rakitic, Dembélé en “een bedrag dat de 130 miljoen euro overschrijdt” YP

28 augustus 2019

16u20

Bron: Le Parisien, L'Equipe & Sport 2 Neymar De transfer van Neymar naar FC Barcelona krijgt meer vorm. Gisteren al schreven we dat de Catalanen een nieuw bod hadden neergelegd bij Paris Saint-Germain, vandaag sijpelt uit Frankrijk en Spanje door dat de sterren steeds gunstiger staan voor het team van Lionel Messi.

Daags na de meeting tussen kopstukken van beide clubbesturen in de kantoren van de Parijse miljoenenformatie in Boulogne-Billancourt, gaan de onderhandelingen gewoon verder – zij het wel vanop afstand. En volgens L’Équipe gaat het steeds meer de goede richting uit. De toonaangevende sportkrant stelt dat beide grootmachten werken aan een constructie ‘bedrag + speler(s)’ en het Spaanse ‘Sport’ maakt die constructie meteen concreet: zo zou Barça een bedrag betalen “dat de 130 miljoen euro overschrijdt”, zou de Kroatische middenvelder Ivan Rakitic definitief naar de Franse hoofdstad verkassen en zou PSG ook Ousmane Dembélé een jaar kunnen huren. Allemaal in ruil voor Neymar. Rakitic zou volgens Le Parisien zelfs ook al zijn fiat hebben gegeven voor een transfer, maar het is bij Ousmane Dembélé dat het schoentje (voorlopig?) knelt.

De manager van de jonge Franse wereldkampioen, Moussa Sissoko, is namelijk formeel. “Er is geen enkele kans dat mijn speler vertrekt. Ousmane blijft bij Barcelona, 100 procent zeker. Hij wil hier prijzen winnen”, zei de makelaar recent nog bij Téléfoot. Bij Catalaanse bronnen klinkt het dan weer dat Dembélé weinig ander keus heeft dan de deal te accepteren en dat de winger zelfs ook op het punt zou staan om akkoord te gaan met een uitleenbeurt. Hij is ervan overtuigd ooit écht gensters te kunnen slaan in Camp Nou en met dergelijke constructie zou hij de bruggen met Barça niet definitief opblazen.

Nog pak ander huiswerk voor PSG

Barcelona wil die spelers natuurlijk in de deal betrekken om de prijs te drukken. Initieel wou PSG 170 miljoen euro, een bedrag dat in één keer zou moeten worden overgemaakt. Het ultieme tegenbod van Barça is nu ook bekend en een beslissing volgt ongetwijfeld snel, niet in het minst omdat de Parijzenaars nog een pak ander huiswerk op de plank hebben liggen. Zo is coach Thomas Tuchel nog op zoek naar een aanvaller die het eventuele vertrek van Neymar moet opvangen, een concurrent voor Thomas Meunier op rechtsachter én een doelman. En dat allemaal terwijl de transfermarkt op 2 september onherroepelijk sluit...