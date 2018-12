Het kan dus toch: PSG laat na 14 zeges eerste keer punten liggen in Ligue 1 en ziet Neymar geblesseerd naar de kant gaan Redactie

02 december 2018

22u54 0 Girondins de Bordeaux BOR BOR 2 einde 2 PSG PSG Paris Saint-Germain Ligue 1 Na veertien zeges in de Ligue 1 is het toch zover: Paris Saint-Germain heeft voor het eerst punten laten liggen in de Franse eerste klasse. Op bezoek bij Bordeaux werd het (zonder Thomas Meunier die ontbrak vanwege persoonlijke redenen) 2-2. Daarbovenop viel Neymar ook nog eens uit met een spierblessure.

Thomas Meunier ontbrak door persoonlijke redenen tegen Bordeaux. De grootvader van de rechtsachter overleed namelijk op 82-jarige leeftijd. Dani Alves (hij zou 67 minuten spelen) stond wel in de basis en wel voor het eerst sinds de hardnekkige knieblessure die de Braziliaan eind vorig seizoen opliep. Hij was meteen ook beslissend. In de 34ste minuut leverde Dani Alves een voorzet af die Neymar tegen de touwen jaste. De landgenoot van Dani Alves had bracht PSG niet alleen op voorsprong, hij had ook een straffe statistiek beet. Neymar is de eerste speler die in 32 wedstrijden in de Ligue 1 30 doelpunten wist te maken. De voorbije 45 seizoenen deed niemand hem dat voor.

30 - Neymar has scored 30 goals in Ligue 1 after only 32 games, a record in Ligue 1 over the last 45 seasons. Turbo. @PSG_English pic.twitter.com/Ta7k7NBuCs OptaJean(@ OptaJean) link

Het lachen verging Neymar echter een kleine tien minuten later. De Braziliaan kreeg in de eerste helft een tik, maar waagde zich na de pauze wel aan een dribbel. Tot zijn blessure hem parten speelde. Bordeaux profiteerde er meteen van. Na een razendsnelle tegenprik zorgde Jimmy Briand voor de gelijkmaker. Exit Neymar. Die dook - met de dokters in zijn zog - meteen de kleedkamer in. Waren het de rechteradductoren die weer opspeelden? Vorige week moest Neymar in een vriendschappelijk duel met Brazilië tegen Kameroen de wedstrijd namelijk al vervroegd staken met een blessure. Al leek hij vanavond wel meer last te hebben van zijn lies.

Dan nam die andere hoofdrolspeler bij het sterrenensemble de handschoen maar op. Mbappé kon na een dieptepass van Draxler op doelman Costil afstormen en zo voor de 1-2 zorgen. Het was nog maar het tweede schot tussen de palen van PSG. Toch maakte Tuchel zich ondanks de voorsprong zorgen. Meteen na zijn schot gebaarde Kylian Mbappé naar de bank: ‘Wisselen’. De dokters moesten echter niet uitrukken, want het bleek uiteindelijk slechts om krampen te gaan. PSG leek dan ook op weg naar een vijftiende driepunter op rij in de Franse eerste klasse, maar daar stak Cornelius een stokje voor. Met een rake nekslag zorgde de 25-jarige Deen voor de gelijkmaker. Zo wint trainer Thomas Tuchel voor het eerst een keer niet met PSG in de Ligue 1. De Parijzenaars zijn wel nog steeds ongeslagen en tellen veertien punten meer dan eerste achtervolger Montpellier.

12 - Kylian Mbappé has scored more goals than any other player in the top 5 leagues this season (12 goals). Easy. @PSG_English pic.twitter.com/5vCjhFgQpk OptaJean(@ OptaJean) link