Geschorste (en dollende) Neymar ziet PSG pas in het absolute slot eerste driepunter van het seizoen pakken YP

16 september 2020

23u46

Bron: Belga 0 Ligue 1 Paris Saint-Germain heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Franse Ligue 1. In eigen huis haalde de regerende landskampioen het met het kleinste verschil van FC Metz: 1-0, na een doelpunt van Julian Draxler in de toegevoegde tijd. In de marge raakten ook de sancties voor Neymar Jr. en co bekend na het tumult aan het eind van de partij tegen Marseille.

Het was nog maar het eerste doelpunt van het seizoen voor de Parijzenaars, die de vorige twee duels telkens met 1-0 verloren hadden van Marseille en promovendus Racing Lens. Door het tumult in het duel tegen l'OM miste PSG Neymar, Layvin Kurzawa en Leandro Paredes tegen Metz wegens schorsing. Marco Verratti en Thilo Kehrer stonden geblesseerd aan de kant, Kylian Mbappé is besmet met het coronavirus.

Tegen Metz beëindigde PSG het duel met tien, na de uitsluiting van Abdou Diallo. De verdediger moest na 65 minuten naar de kant met een tweede gele kaart.

Neymar staat twee wedstrijden aan de kant na incidenten in duel tegen Marseille

Neymar kreeg trouwens een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee wedstrijden effectief, opgelegd van de Disciplinaire Commissie van de Franse profliga LFP, voor zijn uitsluiting zondag in het competitieduel tegen Olympique Marseille (0-1), zo maakte de LFP nog vanavond bekend. Neymar werd net als vier andere spelers van het veld gestuurd in het slot van de wedstrijd. De aanvaller had net daarvoor Marseille-verdediger Alvaro Gonzalez een klap gegeven omdat die hem een “aap” zou hebben genoemd. Dat incident zal nader onderzocht worden, kondigde de LFP aan.

De Argentijnse Parijzenaar Angel di Maria werd opgeroepen voor de volgende vergadering van de Disciplinaire Commissie op 23 september voor spuwen richting Alvaro in dezelfde woelige wedstrijd.

Marseille won vorige zondag voor het eerst in negen jaar van PSG. Maar liefst vijf rode kaarten werden uitgedeeld na opstootjes in de wedstrijd, waarbij dus ook eentje voor Neymar. Ploeggenoot Layvin Kurzawa werd voor zes duels geschorst, Leandro Paredes, ook van PSG, moet drie wedstrijden toekijken waarvan één voorwaardelijk. Jordan Amavi (drie duels) en Dario Benedetto (drie duels, waarvan één voorwaardelijk) kregen bij Marseille een schorsing opgelegd.

