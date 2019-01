Gelukkige verjaardag, Eden! Lille feliciteert Hazard met heerlijke video ODBS

07 januari 2019

Eden Hazard viert vandaag zijn 28ste verjaardag en die gelegenheid grijpt Lille om haar ex-speler in de bloemetjes te zetten. In het noorden van Frankrijk vierde de oudste Hazard zijn doorbraak op het hoogste niveau. In totaal speelde hij er 194 matchen, waarin hij 50 keer scoorde en 53 assists gaf. Hij won er ook een landstitel, Franse beker en werd er zowel verkozen tot beste jongere en tot beste speler tout court van de Ligue 1. Dat zijn ze bij LOSC niet vergeten. Met een knappe video met daarin enkele van zijn allermooiste goals wenst de club Eden een gelukkige verjaardag: “Aan de andere kant van het Kanaal wordt er nog altijd aan je gedacht.”

🎵 "Eden, Eden, Eden Hazard !" 🎶



De l'autre côté de la Manche, on pense à lui.



Un #JoyeuxAnniversaire à toi, @hazardeden10 ❤ pic.twitter.com/NJ8HEwa37a LOSC(@ losclive) link