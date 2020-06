Geen nieuw contract omdat PSG moet besparen op lonen: Thiago Silva vertrekt deze zomer uit Parijs Redactie

08 juni 2020

22u16

Bron: Belga 0 Voetbal Aanvoerder Thiago Silva verlaat deze zomer de Franse topclub Paris Saint-Germain, dat schrijven de Franse sportkrant L’Equipe en radiozender RMC. De Parijs club gaat het aflopoend contract van de Braziliaan niet verlengen.

De 35-jarige Braziliaanse verdediger komt al sinds 2012 voor PSG uit en ziet zijn verbintenis er eind deze maand aflopen. Volgens Franse media zou sportief directeur Leonardo zijn landgenoot op de hoogte gebracht hebben van de beslissing van de club om een punt te zetten achter de samenwerking. Thiago Silva zelf had gehoopt zijn carrière in de Franse hoofdstad te kunnen afsluiten, zo bevestigde zijn echtgenote Isabele medio mei in een interview met Le Parisien. “Voor ons zou het geweldig zijn als hij zijn carrière bij PSG zou mogen voortzetten. We houden van deze club. In deze stad zijn onze kinderen opgegroeid.”

Door de verminderde inkomsten wegens de coronapandemie - PSG stevent op een tekort van 200 miljoen euro af - moet er gesnoeid worden in de loonmassa, jaarlijks goed voor 300 miljoen euro aan uitgaven en laat de Braziliaan nu een van de grootverdieners zijn in het Prinsenpark, waar het een drukke transferzomer zou kunnen worden. Ook onder meer onze landgenoot Thomas Meunier is er einde contract en over de topspelers voorin is er heel wat speculatie.

Mogelijk keert Thiago Silva, die in Europa ook voor FC Porto, Dinamo Moskou en AC Milan uitkwam, terug naar zijn oude liefde Fluminense in Brazilië. PSG zal hij achterlaten met zeven landstitels op het palmares, vier Franse bekers en vijf ligabekers. De begeerde eindwinst in de Champions League kwam er nooit.