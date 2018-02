FT buitenland: Nieuwe bondscoach Koeman over helse klus: "Oranje hoort thuis op een groot toernooi" - weldra een winterstop in Premier League? Redactie

06 februari 2018

17u14

Premier League overweegt invoering winterstop

De Engelse Premier League denkt er ernstig over na om een winterstop in te voeren wanneer het volgend pakket met televisierechten wordt vastgelegd. In de hoogste voetbaldivisies van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en ook bij ons worden de competities steeds onderbroken door een winterpauze.

Eerder verklaarde de Football Association dat een winterstop niet ingevoerd kan worden voor het aflopen van de televisiedeals in 2019. De onderhandelingen over die televisierechten zijn al enkele maanden bezig en schijnen constructief te verlopen. Een pauze in januari is onderwerp van debat. Als de winterstop wordt ingevoerd zal die geen invloed hebben op het traditionele eindejaarsprogramma van de Premier League. Op Boxing Day, tweede kerstdag, zal er dus nog altijd gevoetbald worden.

Een akkoord over het volgende pakket met televisierechten voor de periode 2019-2022 wordt volgende week verwacht. De Premier League hoopt op een stijging ten opzichte van de huidige tv-deal, die 5,14 miljard pond omvat voor 168 live-matchen per seizoen.

Een winterstop zou alvast op gejuich onthaald worden door enkele topcoaches. Manchester City-trainer Pep Guardiola verklaarde vorige maand nog dat het eindejaarsprogramma "moordend" was voor zijn spelers. Zijn collega bij Manchester United, Jose Mourinho, zei dat het gebrek aan een lange rustpauze de kansen van de Engelse clubs in de Champions League doet slinken.

Nu ook officieel: Koeman neemt Oranje onder zijn hoede

Zoals verwacht heeft De Nederlandse voetbalbond (KNVB) vanmiddag de aanstelling van Ronald Koeman als bondscoach van Nederland bevestigd. De 54-jarige Koeman tekende een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar.

Koeman treedt meteen in dienst. De oud-verdediger en 78-voudig international van Oranje begon zijn trainerscarrière twintig jaar geleden als assistent bij Oranje. Vervolgens volgden passages bij FC Barcelona als assistent (1998-2000), Vitesse (2000-2001), Ajax (2001-2005), Benfica (2005-2006), PSV (2006-2007), Valencia (2007-2008), AZ (2009), Feyenoord (2011-2014), Southampton (2014-2016) en Everton (2016-2017). Bij de Toffees werd Koeman in november vorig jaar bedankt voor bewezen diensten.

De Nederlandse bond kon ook de komst van Nico-Jan Hoogma als directeur topvoetbal aankondigen. De 49-jarige Hoogma komt over van Heracles Almelo, waar hij sinds januari 2007 aan de slag was als algemeen directeur. Hij treedt in dienst op 1 maart.

Oranje zocht een nieuwe coach sinds het vertrek van Dick Advocaat in november. Die stapte op nadat hij er niet was in geslaagd Nederland alsnog naar het WK in Rusland te loodsen. Onder Danny Blind had Oranje bijna al zijn kwalificatiekansen reeds verspeeld.

"Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de ambitie heb bondscoach te worden'', zei de nieuwbakken bondscoach tijdens een drukbezochte persconferentie in Zeist. "Ik ben echt superblij en vind het een absolute eer om coach van Oranje te zijn.''

Koeman krijgt als opdracht Oranje na twee gemiste eindronden voor het EK van 2020 te kwalificeren. "Ik zie zeker toekomst, anders was ik niet aan deze uitdaging begonnen. We hebben misschien wel niet meer de beste spelers, maar dat wil niet zeggen dat we geen sterk team kunnen vormen. Nederland hoort nog steeds thuis op een groot toernooi."

Koeman wilde niet vergelijken met de prestaties van Oranje op het succesvolle WK in Brazilië. Nederland haalde toen de halve finales. "Maar ik denk dat dat toernooi wel de maatstaf is. Dan heb ik het niet alleen over de prestaties daar, maar ook over de manier waarop alles daar georganiseerd was."

"Ik denk dat we meer kunnen doen op training, ook anders kunnen trainen en tactisch meer kunnen", vervolgde de nieuwe bondscoach. "We kunnen ook leren van het plezier en de discipline die andere sporters uitstralen. Dat mis ik wel eens bij het Nederlands elftal. Oranje moet geen tussendoortje zijn. Je moet niet bij Oranje komen om even uit te blazen van alle drukte bij de club en je moet erg trots zijn om geselecteerd te worden."

Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma tekenen contract: https://t.co/ONw1r3G7HR #WelkomRonald #WelkomNicoJan pic.twitter.com/yzdXcNYGMQ KNVB(@ KNVB) link

Dortmund-voorzitter luidt alarmbel: "Betere resultaten, of spelers moeten opkrassen"

Borussia Dortmund staat momenteel vierde in de Bundesliga, maar dat is niet naar de zin van voorzitter Hans-Joachim Watzke, die duidelijk hoger mikt. "Er moet komende zomer absoluut iets veranderen aan de samenstelling van het team", verklaarde Watzke in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Na het seizoen zullen we bekijken welke veranderingen zich opdringen", sprak Watzke. "Maar het staat buiten kijf dat er iets moet gebeuren. Sportief directeur Michael Zorc is op de hoogte, hij kent mijn standpunten en weet wat ik verwacht. Het team dat in 2011 en 2012 de titel pakte is op papier minder stek, maar vertoonde een veel betere mentaliteit."

Dortmund is momenteel vierde in de Bundesliga, op negentien punten van leider Bayern München. In de Champions League kon het Duitse team niet overwinteren nadat het op ruime afstand van Tottenham en Real Madrid eindigde. Sinds de wintermercato speelt Michy Batshuayi, die overkwam van Chelsea, bij Dortmund. De Rode Duivel hielp zijn team met twee doelpunten bij zijn debuut aan de 2-3-zege tegen rode lantaarn Keulen.

Uitgeleende speler van Anderlecht scoort vlotjes in Turkije

Terwijl ze bij Anderlecht naarstig op zoek zijn naar een vlot scorende spits, vindt Mahmoud Trezeguet de laatste weken vlot de weg naar doel. De 23-jarige Egyptenaar scoorde voor zijn Turkse club Kasimpasa zondag nog twee keer tegen Akhisarspor. Ook vorige week kon Trezeguet scoren en dat tegen Besiktas. Ondertussen zit de speler, die uitgeleend wordt door Anderlecht, dit seizoen aan zes treffers in de Turkse eerste klasse.

الحمدلله ⚽️7️⃣ Very important win today and happy to score two goals 🙏⚽ Een foto die is geplaatst door null (@mahmoudtrezeguet) op 04 feb 2018 om 15:41 CET

Courtois niet te spreken over strafschop

Chelsea beleefde gisteren een rampzalige avond. De 'Blues' moesten tegen Watford al snel met z'n tienen verder na twee gele kaarten voor Bakayoko waarna Thibaut Courtois nog een strafschop veroorzaakte. Al moet wel gezegd dat nieuwkomer Deulofeu wel heel gewillig tegen de grond ging. "Het is duidelijk dat die penalty een duik was", vertelt onze nationale nummer 1. "In het gelijkspel tussen Liverpool en Tottenham (2-2) zagen we al dat als de keeper uitkomt en laat is dat je jezelf klein maakt, maar de aanvaller zet zijn voet en het is penalty. Dat zal elke keer gebeuren. Hij liet zijn voet staan en dook. Dat is geen penalty."

"Ik denk dat we allemaal wel dat soort speler kennen. Het gebeurt overal ter wereld. Dit type van spits ziet de doelman naar de bal gaan, ik maak mezelf zo klein mogelijk met mijn buik op de grond en hij maakt het contact. Sorry, maar ik denk niet dat het een penalty is."

Courtois nam het ook op voor zijn coach Antonio Conte. "Wij staan nog steeds achter de trainer. Hopelijk beteren de resultaten snel", verklaarde de Rode Duivel. "Uiteraard zijn we teleurgesteld na de wedstrijden tegen Bournemouth en Watford. Het komt er nu op aan om onze vorm van voor nieuwjaar terug te vinden. We geloven nog steeds in de coach en de kwaliteiten van ons team. We moeten na deze twee slechte matchen de koppen samensteken, hard trainen en de scheve situatie rechtzetten. Volgende week gaan we opnieuw voor de overwinning."

Meunier hoort met dit salaris bij 30 bestbetaalde spelers in Ligue 1, maar dat verdwijnt in het niets bij grootverdiener Neymar

De Franse sportkrant L'Equipe heeft in de editie van vandaag de topsalarissen van de spelers uit de Ligue 1 prijs gegeven. En er zit een Belg bij. Thomas Meunier hoort bij de 30 best verdienende voetballers in de Franse eerste klasse.

De rechtsachter van Paris Saint-Germain strijkt volgens L'Equipe 260.000 euro bruto per maand op. Een leuk bedrag, maar dat verdwijnt wel in het niets als we de cijfers van de koploper er even bijnemen. Uiteraard gaat het hier om Neymar. De duurste voetballer aller tijden heeft een maandelijks inkomen van 3,067 miljoen euro (bruto). Edinson Cavani is de eerste achtervolger met 1,54 miljoen euro en Kylian Mbappé staat op het podium met 1,5 miljoen euro per maand.

Waanzinnige bedragen en Paris Saint-Germain is alomtegenwoordig in deze lijst. Bij de eerste dertien namen spelen er maar liefst twaalf voetballers bij de club uit Parijs. Radamel Falcao (Monaco, 750.000 euro per maand) is de vreemde eend in de bijt op de negende plaats. Youri Tielemans staat niet in de algemene top 30, maar prijkt wel op de tiende plaats bij zijn club. AS Monaco gaf hem een contract dat hem maandelijks 160.000 euro oplevert.