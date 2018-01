FT buitenland: Meunier neemt geen blad voor de mond - Zidane tekent bij tot 2020 - Gabriel Jesus scheurt in 'Benidorm Bastard'-stijl door winkelcentrum - Pech voor Bayern YP

Bayern moet Lewandowski en Hummels missen bij begin van de terugronde

Bayern München hervat vrijdag de Duitse voetbalcompetitie zonder Robert Lewandowski (knie) en Mats Hummels (adductoren). De Poolse topschutter en Duitse verdediger hebben weliswaar de groepstraining hervat na fysieke problemen, maar zijn volgens coach Jupp Heynckes niet klaar voor de confrontatie met Bayer Leverkusen. Bayern gaat halverwege het seizoen fier aan kop in de Bundesliga, Bayer Leverkusen neemt op gepaste afstand de vierde plek in.

Bij afwezigheid van topschutter Lewandowski, met vijftien doelpunten de meest trefzekere speler dit seizoen in Duitsland, kan Sandro Wagner direct debuteren. Bayern nam de lange spits deze winter over van TSG 1899 Hoffenheim, om een 'back-up' achter Lewandowski te hebben. "Sandro heeft zich snel aangepast en traint goed. Ik ben heel tevreden over hem", zei Heynckes donderdag.

Arjen Robben van zijn kant is klaar voor zijn rentree. De Nederlandse vleugelspits raakte half november geblesseerd en kwam tot aan de winterstop niet meer in actie. Op het trainingskamp in Qatar maakte Robben weer een fitte en gedreven indruk bij de Duitse kampioen.

Gecontesteerde Zidane bevestigt te hebben bijgetekend tot 2020

Real Madrid-coach Zinedine Zidane heeft gisteravond, na de terugwedstrijd in de achtste finales van de Copa del Rey tegen Numancia (2-2) bevestigd zijn contract bij de Koninklijke te hebben verlengd tot medio 2020. Vijf maanden eerder liet de Fransman ook al vallen dat zijn contract verlengd was. Real Madrid heeft de nieuwe verbintenis echter nooit officieel naar buiten gebracht.

De Madrilenen hadden na een 0-3 zege in de heenmatch thuis voldoende aan een 2-2 gelijkspel tegen tweedeklasser Numancia om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Achteraf ging het nog maar eens om het contract van de stilaan gecontesteerde Zidane. "Het nieuwe contract tot 2020 is getekend", klonk het zelfzeker bij 'Zizou'. Zidane werd in januari 2016 aangesteld en kende een droomdebuut. Met liefst acht trofeeën (op tien) was de lof groot. Dit seizoen leerde de Fransman echter ook de keerzijde van de medaille kennen. Na een uitmuntende prestatie in de Spaanse Supercup tegen Barcelona deze zomer stokte de motor. Op dit moment hebben de Madrilenen als nummer vier in de Primera Division liefst zestien punten achterstand op de Catalanen.

Ondanks zijn nieuwe contract beseft Zidane dat een contract voor een coach nooit als vanzelfsprekend mag gezien worden. "Ik bekijk alles match per match, seizoen per seizoen. Niet verder dan dat. Ik geniet van mijn job, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet hoe mijn leven er over twee of drie jaar zal uitzien. Ik weet hoe het er aan toe gaat in de trainerswereld."

Geen enkele coach in de 21e eeuw zong het langer bij Real Madrid uit dan de 3,5 jaar van Vicente del Bosque. Zidane zou bij het uitdoen van zijn nieuw contract 4,5 jaar aan het roer staan.

'Benidorm Bastard' Gabriel Jesus

Gabriel Jesus, de Braziliaanse goaltjesdief van Manchester City, herstelt momenteel van een knieblessure die hij opliep op oudejaarsavond tegen Crystal Palace. Die houdt de 20-jarige aanvaller zes weken van de voetbalvelden, maar de plaatselijke winkelcentra onveilig maken lukt wél - mede dankzij dit handige vervoermiddel.

De role na quebrada 🎶🏎 Een foto die is geplaatst door null (@dejesusoficial) op 10 jan 2018 om 21:45 CET

Meunier neemt geen blad voor de mond

Ook Amiens kon Paris Saint-Germain weinig in de weg leggen in de Franse beker (0-2), maar na afloop was Thomas Meunier niet mals voor de ingesteldheid van zijn ploeg. De rechtsachter mocht nog een keertje 90 minuten opdraven en hij nam na afloop geen blad voor de mond: "We zijn niet goed aan de match begonnen. Deze zege voelt eigenlijk aan als een simpel gelijkspelletje. Onze ingesteldheid was niet professioneel en dat werkt me op de zenuwen. Het is normaal dat we deze match winnen, maar de manier waarop we eraan begonnen zijn is zorgwekkend. De simpelste dingen, zoals passjes van drie meter, liepen mis. Of het nu Amiens is of Real Madrid; we moeten elke wedstrijd op de juiste manier aanpakken. En dat was vanavond niet het geval", klonk het na de wedstrijd scherp bij de Rode Duivel.

