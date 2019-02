Franse wereldkampioen bekent burn-out na WK: “Zelfs de geur van gras kon ik niet hebben” ODBS

18 februari 2019

“Ik heb een burn-out gehad”: een opvallende bekentenis in het voetbalmilieu. Getekend Adil Rami, gisteren bij Canal Football Club. De 33-jarige verdediger van Marseille, ook bekend omwille van zijn relatie met Pamela Anderson, kroonde zich de voorbije zomer tot wereldkampioen met Frankrijk. Ondanks dat hij geen minuut speelde. “Zelfs de geur van het grasveld kon ik niet meer hebben. Ik had totaal geen zin meer om me ‘vast te bijten” in een aanvaller. Ik heb het nog wel geprobeerd en hulp gezocht bij een mental coach. In de hoop een oplossing te vinden, want ik wist dat ik fysiek en mentaal alles behalve 100 procent was. Maar ik kon het gewoon niet opbrengen. Soms werd ik zelfs agressief toen ze me om een foto vroegen of ik buiten het stadion gefilmd werd zonder dat ik daar toestemming voor gaf.”

💬 Adil Rami pour le #CFC : "Après la coupe du monde, j'ai fait un burn-out. J'en ai parlé, j'ai eu au téléphone un coach mental pour essayer de comprendre. J'étais aigri." 🧠💪 pic.twitter.com/MMlLa0g7nW Canal Football Club(@ CanalFootClub) link

“Ik was verbitterd en liet dat duidelijk blijken aan de mensen rondom mij. Iets wat ik vroeger altijd gehaat heb om te tonen. Als ik er nu op terugkijk, ben ik blij dat ik in september een blessure heb opgelopen. Dat kan misschien bizar klinken, maar ik ben blij dat ik zolang langs de zijlijn moest staan. Daarom heb ik nu terug honger. Gróte honger. Na de training ga ik nu nog altijd wat boksen of aan crossfit doen. Bij deze zijn de aanvallers in de Ligue 1 gewaarschuwd. (lacht). Ik heb ze een half jaar met rust gelaten, maar nu zullen ze het terug tegen de beste Rami moeten opnemen.” Rami kwam dit seizoen slechts 13 keer in actie en liet daarin steevast een povere indruk na.