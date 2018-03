Franse topper escaleert na provocerend gebaar Lyon-verdediger: "Hij is een grote debiel" Mike De Beck

19 maart 2018

06u56 0 Ligue 1 Het zat er bovenarms op na de topper tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon. De bezoekers trokken in de 90ste minuut het laken naar zich toe (2-3 voor Lyon), maar na het laatste fluitsignaal escaleerde het helemaal in de catacomben van het Stade Vélodrome. Met in de hoofdrollen: Adil Rami (Marseille) en Marcelo Guedes (Lyon).

Op beelden is te zien hoe Marcelo in de laatste minuten een lichte duw uitdeelde aan Adil Rami waarop die op zijn beurt reageerde met een stevige bodycheck. De centrale verdediger van Lyon liet het daar niet bij. Na het laatste fluitsignaal provoceerde de 30-jarige Braziliaan door zijn truitje ostentatief aan Adil Rami en het publiek van Marseille te tonen. Waardoor er heel wat tumult ontstond voor de spelerstunnel.

Canal + suggest that Adil Rami's lashing out at Marcelo in the closing minutes of the match sparked the debacle that followed. pic.twitter.com/YZwaNnKfpI Get French Football(@ GFFN) link

Quand Marcelo déclenche des échauffourées... #OMOL (📸 CANAL+) pic.twitter.com/cWveQTOCmA Vines Foot(@ vinesfoot) link

Adil Rami was al helemaal gepikeerd en wilde in de spelerstunnel zijn tegenstander maar al te graag te lijf gaan. Enkele clubmedewerkers en mensen van de security konden de man uiteindelijk kalmeren. Ook de vrouw van Marcelo kreeg de beelden te zien en reageerde via de sociale media. "Wil je met mijn man vechten? Komaan...", klonk het.

Lyon defender Marcelo's wife talks to the TV screen as her husband and Adil Rami clash: "You want fight my husband??? Come on." pic.twitter.com/OLUHxj1gCs Get French Football(@ GFFN) link

More on the post-match scuffles between Marseille & Lyon players. Adil Rami says: "I'm not going to the dressing room," waiting to confront Marcelo. Lyon President Aulas chimes in, sounding ominous: "If didn't see that, it's because you didn't want to." pic.twitter.com/LNZGePDf7V Get French Football(@ GFFN) link

De trieste taferelen lokten uiteraard heel wat reacties uit in Frankrijk. "Laat ons duidelijk zijn, hij is een grote debiel", liet de Franse redacteur van Canal Football Club Pierre Ménès zich ontvallen. "Hij speelt nu zes maanden in Frankrijk... Je hebt gewonnen, ga dan toch naar je kleedkamer. Het is niet de eerste keer dat we zo'n beelden van de kant van Lyon zien. Het is verschrikkelijk."

"Als ik dat zie, dan stelt me dat teleur", vertelde Lyon-speler Jérémy Morel, die overigens ook een verleden bij Marseille heeft. "We spreken hier niet meer over voetbal. Dat hebben we echt niet nodig."

Bekijk hieronder de doelpunten:

