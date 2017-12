Franse toonaangevende krant zet Tielemans in flopelftal van de Ligue 1 Glenn Van Snick

Bron: L'Equipe 0 Photo News Ligue 1 Het Franse L'Equipe verwachtte duidelijk meer van het debuutjaar van Youri Tielemans (20) in de Ligue 1. De toonaangevende krant zet de ex-middenvelder van Anderlecht immers in het elftal van minst succesvolle zomeraankopen van de hoogste Franse voetbalklasse.

"De talentvolle Belgische middenvelder van Monaco was geen catastrofe, maar we verwachten veel meer van degene die het vertrek van Bakayoko moest opvangen", verklaart L'Equipe. "Zijn beperkte defensieve impact vormt een probleem in de Franse competitie. Bovendien is het systeem waar Monaco voor twee verdedigende middenvelders kiest, geen voordeel voor hem."

Tielemans dingt bovendien met Kostas Mitroglou (Marseille) naar de titel van 'grootste ontgoocheling van de Ligue 1'. Ook onder meer Wesley Sneijder en Aymen Abdennour maakten in de eerste seizoenshelft geen al te beste indruk.

Ook France Football was niet onder de indruk van het debuutjaar van Tielemans. Vorige week zette het magazine de Rode Duivel nog in het elftal van de ontgoochelingen in Frankrijk.

