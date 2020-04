Franse regering trekt streep door Ligue 1 ODBS

28 april 2020

15u22 18 Ligue 1 Adieu l’espoir. De hoop dat de Franse voetbalcompetitie nog hervat, is zo goed als vervlogen nu de Franse premier Édouard Philippe bekend heeft gemaakt dat er ten vroegste begin augustus weer gevoetbald mag worden. Een indirect einde van de Ligue 1, meteen de eerste G5-competitie die op de schop gaat.

De Franse voetbalbond en de clubs koesterden nog hoop het seizoen af te maken van zodra de gezondheidssituatie dat zou toelaten. Maar nu de overheid stelt dat het verbod tot minstens begin augustus gehandhaafd blijft, blijft daar nog maar weinig van over. Volgens de Franse media wordt er nu gekeken om in augustus het nieuwe seizoen te beginnen. Wacht de bond alleen nog de netelige taak om de Europese tickets te verdelen en te beslissen wie er zakt en stijgt. Iets wat vorige week vrijdag in Nederland al geen sinecure bleek en ook bij ons voor de nodige deining zorgt en zo goed als zeker nog zal zorgen.

En er dreigt -naar analogie met de situatie in België- ook een probleem met rechtenhouder Canal + te ontstaan. Het station heeft al meerdere keren laten weten de laatste schijf van het tv-contract niet over te schrijven bij een stopzetting. Het gaat om een bedrag van 110 miljoen euro, waarvan de Franse Liga er toch minstens 35 van hoopt te zien - op basis van de matchen die ze toch nog hebben kunnen uitzenden. Maar over die laatste som bestaat onenigheid.

“Het principe is simpel: wie niet levert, krijgt niet betaald”, aldus Maxime Saada, baas van Canal +. “Wij zijn geen bank. Mijn verantwoordelijkheid is het voorbestaan van onze groep, ook in crisis, te garanderen. We lijden zwaar onder de instorting van de publiciteitsmarkt. De helft van ons betalend aanbod is inmiddels gesloten. Deze situatie is natuurlijk ook niet eigen aan Frankrijk. Ze is van tel op praktisch elk land waarin gevoetbald wordt. Ik zie dus niet in waarom wij plots als de schatbewaarder van het Franse voetbal moeten optreden.” Vier clubvoorzitters, (waaronder ook PSG-patron Nasser Al-Khelaifi, nota bene ook bestuurder van de beIN Media Group) moeten de gesprekken met Canal + proberen af te handelen. De tv-rechten vertegenwoordigden vorig seizoen bijna 36% van de budgetten bij de clubs in de Ligue 1. Hun grootste bron van inkomsten.

In de Ligue 1 waren er nog tien volledige speelrondes te gaan. De voorsprong van koploper Paris Saint-Germain op eerste achtervolger Olympique Marseille is twaalf punten en de ploeg van Meunier heeft zelfs nog een wedstrijd minder gespeeld. Voor het Olympique Lyon van Jason Denayer zou het stoppen van het huidige seizoen het mislopen van Europees voetbal betekenen.

