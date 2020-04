Franse regering trekt streep door Ligue 1 ODBS

28 april 2020

15u22 18 Ligue 1 Adieu l’espoir. De hoop dat de Franse voetbalcompetitie nog hervat, is zo goed als vervlogen nu de Franse premier Édouard Philippe bekend heeft gemaakt dat er ten vroegste begin augustus weer gevoetbald mag worden. Een indirect einde van de Ligue 1, meteen de eerste G5-competitie die op de schop gaat.

De Franse voetbalbond en de clubs koesterden nog hoop het seizoen af te maken van zodra de gezondheidssituatie dat zou toelaten. Maar nu de overheid stelt dat het verbod tot minstens begin augustus gehandhaafd blijft, blijft daar nog maar weinig van over. Volgens de Franse media wordt er nu gekeken om in augustus het nieuwe seizoen te beginnen. Wacht de bond alleen nog de netelige taak om de Europese tickets te verdelen en te beslissen wie er zakt en stijgt. Iets wat vorige week vrijdag in Nederland al geen sinecure bleek en ook bij ons nog voor de nodige deining zorgt en zo goed als zeker nog zal zorgen.

In de Ligue 1 waren er nog tien volledige speelrondes te gaan. De voorsprong van koploper Paris Saint-Germain op eerste achtervolger Olympique Marseille is twaalf punten en de ploeg van Meunier heeft zelfs nog een wedstrijd minder gespeeld. Voor het Olympique Lyon van Jason Denayer zou het stoppen van het huidige seizoen het mislopen van Europees voetbal betekenen.

