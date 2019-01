Football Talk. Ajax en PSV lijden hoogst zeldzaam puntenverlies - Casteels verliest met Wolfsburg bij Schalke - Januzaj pakt met Sociedad een punt uit bij Rayo Vallecano De voetbalredactie

20 januari 2019

20u09

Januzaj pakt met Sociedad een punt uit bij Rayo Vallecano

Real Sociedad heeft op de twintigste speeldag in de Spaanse La Liga 2-2 gelijkgespeeld op bezoek bij Rayo Vallecano.

De Basken kwamen in de Madrileense buitenwijk Vallecas nochtans al snel 2-0 achter, na doelpunten van Santi Comesana (22.) en Adrian Embarba (28.). Hector Moreno (39.) zorgde nog voor de rust echter voor de aansluitingstreffer, Willian José (82.) lukte in de slotfase nog de gelijkmaker voor Sociedad. Januzaj speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers, bij de thuisploeg werd de in België geboren Giannelli Imbula een kwartier voor affluiten naar de kant gehaald.

Met 26 punten staan Januzaj en co momenteel op een met Valencia gedeelde achtste plaats.

Ajax en PSV lijden hoogst zeldzaam puntenverlies

Ajax heeft een kans laten liggen om de eerste plaats in de Eredivisie over te nemen van PSV. Enkele uren nadat de koploper punten had verspeeld tegen FC Emmen (2-2) kwam Ajax voor eigen publiek tegen Heerenveen ook niet verder dan een gelijkspel: 4-4. Daardoor blijft het verschil tussen de twee titelkandidaten in Nederland twee punten.

Dusan Tadic had de thuisploeg in de eerste helft twee keer op voorsprong gezet. Tussendoor trok Sam Lammers de stand gelijk. Matthijs de Ligt kopte via het hoofd van Pelle van Amersfoort (Heerenveen) de 3-1 binnen. Tadic miste kort voor rust een strafschop, waarna Heerenveen in het eerste kwartier van de tweede helft langszij kwam via doelpunten van Lammers en Mitchell van Bergen. Invaller Klaas-Jan Huntelaar zette Ajax in de slotfase weer op voorsprong, maar Kik Pierie trok de stand in blessuretijd opnieuw gelijk.

Eerder op de dag was de Deense invaller Nicklas Pedersen, in het verleden in België actief bij KV Mechelen, AA Gent en Oostende, de boosdoener voor koploper PSV. Pedersen wiste in de slotminuten goals van De Jong en Angelino uit. Bij PSV bleef Dante Rigo het hele duel op de bank.

PSV en Ajax zijn dit seizoen ongenaakbaar in de Nederlandse Eredivisie. Voor PSV was dit het eerste gelijkspel, na één keer eerder verloren te hebben. Ook Ajax verloor nog maar één keer, het was hun tweede draw.

Casteels verliest met Wolfsburg bij Schalke

Wolfsburg heeft op de achttiende speeldag van de Duitse Bundesliga geen punten kunnen rapen bij Schalke 04. De wedstrijd in Gelsenkirchen eindigde op 2-1.

Caligiuri (8. en 78.) was de boeman van Koen Casteels, met de twee treffers van Schalke. Eerst nam de linksbuiten de Belgische doelman te grazen op strafschop, in het slot scoorde hij zijn tweede doelpunt. Tussendoor had Rexhbecaj Wolfsburg op gelijke hoogte gebracht.

In de stand is Wolfsburg zesde met 28 punten. Schalke staat op een gedeelde twaalfde stek met 21 punten.

Union pakt volle buit tegen rode lantaarn Oud-Heverlee Leuven

Union heeft op de 22ste speeldag van de Proximus League (1B) de punten thuis gehouden tegen Oud-Heverlee Leuven. De Brusselaars klopten de hekkensluiter met 2-1.

Moore (28.) zette OHL op 0-1, maar het Leuvense geluk was van korte duur. Selemanie (32.) prikte al snel de gelijkmaker tegen de touwen. Diezelfde Selemanie kreeg even na de rust de kans om Union op voorsprong te brengen, maar doelman Henkinet redde zijn strafschop. Na een goal van Tabekou (82.) in de slotfase hield Union toch nog de volle buit in de hoofdstad.

Union staat met twaalf punten op de derde plaats in de tweede periode, OHL troosteloos laatste met vier eenheden. Beerschot Wilrijk en KV Mechelen staan in de tweede periode samen aan kop met achttien punten. Op de volgende speeldag treffen beide teams mekaar in een kraker op het Kiel.

Red Flames kloppen Ierland in oefenpartij met kleinste verschil

De Belgische nationale voetbalvrouwen hebben op winterstage in het Spaanse Pinatar een oefeninterland tegen Ierland nipt gewonnen. De Red Flames haalden het met 1-0, na een doelpunt van youngster Elena Dhont op het kwartier.

Het was voor de 20-jarige Dhont de eerste treffer ooit in het Belgische shirt. De speelster van AA Gent mocht mee op stage als ‘High Potential’ en greep dus haar kans. De Flames versierden nadien nog enkele kansen, maar onder meer Julie Biesmans en Maud Coutereels lieten de 2-0 liggen.

De Flames stoomden zich de afgelopen week in Pinatar klaar voor 2019. Donderdag speelde België er in een eerste friendly 1-1 gelijk tegen Spanje. Naast de A-kern waren dus ook enkele ‘High Potentials’ mee op stage, jonge speelsters die volgens de technische staf de kwaliteiten hebben om het ooit tot A-international te schoppen.

Van 25 februari tot 7 maart nemen de Flames deel aan de Cyprus Women’s Cup. De maand nadien, van 2 tot 8 april, trekken Tessa Wullaert en co naar Los Angeles op oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht. Tussendoor, op 22 februari, vindt de loting voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 plaats. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.

Borkelmans grijpt met Jordanië naast kwartfinales Asian Cup

Bondscoach Vital Borkelmans heeft zich met Jordanië niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten.

In het Al Maktoumstadion in Dubai verloor de selectie van de 55-jarige Limburger in de achtste finale na strafschoppen van Vietnam.

Jordanië kwam in 39ste minuut op voorsprong langs Bahaa Abdulrahman. In de 51ste minuut maakte Cong Phuong Nguyen gelijk. Daarna werd niet meer gescoord en moesten penalty’s uitsluitsel brengen. Vietnam toonde zich met 4-2 de betere. Tien Dung Bui trapte de beslissende elfmeter binnen.

Jordanië had zich voor de knockoutfase geplaatst door zijn groep te winnen met 7 op 9 voor titelverdediger Australië (6), Palestina (2) en Syrië. In de kwartfinales staat Vietnam donderdag (24 januari) tegenover Japan of Saoedi-Arabië.

Castagne laat met Atalanta geen spaander heel van Frosinone

Atalanta heeft op de twintigste speeldag van de Italiaanse Serie A kelderploeg Frosinone een stevige oplawaai verkocht. Het team uit Bergamo won zijn wedstrijd op verplaatsing met 0-5.

Mancini (11.) zette Atalanta op een vroege 0-1, waarna Duvan Zapata zijn duivels ontbond. De Colombiaan (44., 47., 64. en 73.) speelde Frosinone helemaal in de vernieling met vier treffers. Timothy Castagne maakte bij de bezoekers de negentig minuten vol.

Atalanta (31 ptn) staat in de stand op een voorlopige zesde plaats, die het deelt met AC Milan. De Rossoneri nemen het maandag nog op tegen Genoa. Frosinone staat in de kelder van de Serie A met tien punten. Alleen Chievo doet met acht punten minder goed.

Blessure Verratti valt mee

De schade aan de linkerenkel van Marco Verratti valt mee. De Italiaanse middenvelder van PSG viel gisteren in de competitiewedstrijd tegen Guingamp uit na 19 minuten.

Zijn coach Thomas Tuchel zei te vrezen voor een ernstige blessure maar een scan bracht goed nieuws. Verratti heeft alleen een verstuiking zonder verdere schade, zo laten de Parijzenaars weten op hun website.

De volgende dagen zal Verratti verder worden opgevolgd door de medische staf. Wanneer hij opnieuw fit zal zijn, laat PSG in het midden.

PSG won met liefst 9-0 van Guingamp. Invaller Thomas Meunier legde de eindstand vast.

