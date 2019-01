FC Nantes brengt indrukwekkend eerbetoon aan Emiliano Sala LPB

30 januari 2019

22u46 0

FC Nantes heeft vanavond een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Emiliano Sala. Net voor de aftrap van het competitieduel tegen Saint-Etienne ontrolde zich op één van de tribunes in Stade de la Beaujoire een reuzentifo met de Argentijnse vlag. In andere tribunes werden de naam en het rugnummer negen van Sala door de fans gevormd. In de middencirkel lag een reuzenfoto van de 28-jarige spits, die sinds vorige week maandag is vermist. Veel fans hadden tranen in de ogen tijdens het ontroerende eerbetoon voor Sala, die bij Nantes was uitgegroeid tot een echt idool. Ook coach Vahid Halilhodzic kon zijn emoties nauwelijks de baas. Na negen minuten werd de wedstrijd onderbroken voor een lang applaus. Nantes en Saint-Etienne hielden het bij een 1-1-gelijkspel.