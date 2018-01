Fan van Marseille kondigt zijn zelfmoord aan op Twitter: "Bedankt om de enige bron van geluk in mijn leven te zijn" Mike De Beck

25 januari 2018

09u09

Bron: 20 Minutes 0 Ligue 1 Opmerkelijk verhaal vanuit Frankrijk. Daar stond een man die op Twitter door het leven gaat als @LouisLigue1 op het punt om een einde te maken aan zijn leven. Hij kondigde dat gisteren aan in een tweet die ook gericht was aan zijn favoriete club Olympique Marseille.

"Hallo #TeamOM. Vanavond maak ik een einde aan mijn leven en ik hoop dat OM een legende wordt en dat ze PSG kloppen. Bedankt aan OM om de enige bron van geluk in mijn leven te zijn. Leer de egoïsten wat respect is. Allez l'OM." Dat was de lugubere boodschap die @LouisLigue1 de wereld instuurde.

Gelukkig waren er heel wat Twitteraars, waaronder ook heel wat fans van Marseille, om de student journalistiek moed in te spreken. Door de vele reacties op de opvallende tweet kon de politie uiteindelijk ingrijpen. De ordediensten vingen de man dan ook op voordat hij zich van het leven beroofde.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Coucou la #TeamOM. Je mets fin à ma vie ce soir, et J'espère que @OM_Officiel redeviendra une légende et qu'il battra Paris. Merci à l'OM pour avoir été la seule source de bonheur dans ma vie. Apprenez à ces égocentriques ce qu'est le respect. Allez l'OM LouisLigue1(@ LouisLigue1) link